ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия первой среди крупных государств официально признала правительство Талибана в Афганистане

Афганистан, Пятница 04 июля 2025 05:40
UA EN RU
Россия первой среди крупных государств официально признала правительство Талибана в Афганистане Фото: Талибан (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В России сделали громкое дипломатическое заявление. Талибан получил важный шаг к международной легализации.

Об этом 3 июля заявили в МИД Афганистана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х.

Так, Министерство иностранных дел Афганистана сообщило о том, что Россия официально объявила о признании правительства "Исламского Эмирата Афганистан", сформированного движением Талибан.

Об этом было объявлено во время встречи в Кабуле посла РФ Дмитрия Жирнова с министром иностранных дел Талибана Маулви Амиром Ханом Моттаки.

"Во время встречи посол России официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Посол подчеркнул важность этого решения", - сказано в сообщении афганского внешнеполитического ведомства.

Это заявление фактически делает Россию первой среди крупных государств мира, которая официально признает правительство Талибана после его возвращения к власти в 2021 году.

Деталей относительно того, предусматривает ли это официальное установление дипломатических отношений или подписание новых соглашений, пока не уточняется.

Отметим, что Талибан, который возглавляет Афганистан уже почти четыре года, до сих пор не был формально признан ни одним государством-членом ООН. Несмотря на это, движение поддерживает рабочие контакты с рядом стран, в частности с Китаем, Россией, Ираном, Катаром и другими.

Напомним, в конце мая 2025 года в США заявили, что рассматривают возможность признания "Талибана" иностранной террористической организацией.

Кстати, власти США активно отменяют гуманитарный статус для беженцев из Афганистана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Российская Федерация Афганистан
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы