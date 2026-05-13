В Москве запретили публиковать последствия "прилетов" и угрожают штрафами

Антитеррористическая комиссия Москвы запретила публиковать фото, видео и любую информацию о последствиях атак беспилотников, диверсий и терактов. Ограничения ввели для СМИ, организаций, экстренных служб и жителей российской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DW.

В Москве ограничили распространение информации об атаках

Согласно протоколу заседания антитеррористической комиссии Москвы, как сообщает DW, запрещено распространять любые материалы о последствиях атак беспилотников и других инцидентов, связанных с угрозой для жизни людей и инфраструктуры.

Издание сообщает, что ограничения касаются всех категорий граждан и организаций, включая журналистов и экстренные службы.

Публиковать можно только официальные данные

В документе указано, как сообщает DW, что распространять информацию разрешено только в случае ее публикации Минобороны РФ, мэрией Москвы или официальными ресурсами властей.

Также источником отмечается, что обращения в правоохранительные органы не подпадают под запрет, если не являются публичными.

Широкие формулировки и риск расширенного применения

Как сообщает DW, формулировки решения позволяют трактовать запрет максимально широко.

Под ограничения фактически может попасть любая информация о чрезвычайных происшествиях без официального подтверждения, сообщает издание. Это существенно ограничивает возможности независимого освещения событий.

Штрафы за нарушение запрета

Источник информирует, что запрет действует на неопределенный срок, сообщает издание. За нарушение предусмотрены административные штрафы: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 200 тысяч рублей.