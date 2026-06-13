До 33 280 грн на обучение: кому дают ваучеры, чтобы овладеть новой специальностью

Украинцы имеют возможность овладеть новой профессией или повысить квалификацию за государственный счет. В частности, для ветеранов, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), людей с инвалидностью и лиц в возрасте 45+ действует программа ваучеров на обучение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Главное: Кто имеет право: ветераны, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди с инвалидностью и граждане в возрасте 45+.

ветераны, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди с инвалидностью и граждане в возрасте 45+. Сумма компенсации: государство покрывает стоимость обучения до 33 280 грн.

государство покрывает стоимость обучения до 33 280 грн. Как учиться: можно выбрать любое лицензированное учебное заведение, как для долгосрочного обучения, так и для коротких курсов.

можно выбрать любое лицензированное учебное заведение, как для долгосрочного обучения, так и для коротких курсов. Где искать: на портале "Дія", сайте Государственной службы занятости или непосредственно в учебных заведениях.

Как работает программа ваучеров

По словам заместителя министра, реализацией программы занимается Минэкономики совместно с Государственной службой занятости. Ваучер дает право на бесплатное обучение в любом учебном заведении, имеющем соответствующую лицензию.

"Если вы находите обучение, которое вас интересует, и оно стоит до 33 280 грн (или вы готовы доплатить разницу самостоятельно), то такая стоимость может быть компенсирована службой занятости", - пояснил Завгородний.

Выбор программ: от медсестринства до сварки

Программа охватывает широкий спектр направлений - от долгосрочных программ получения полноценного образования до краткосрочных курсов.

"Это действует в любом учебном заведении, которое имеет лицензию, как на долгосрочной полноценной программе (одна из самых популярных - медсестринство), так и на краткосрочной программе (например, сварка)", - отметил чиновник.

Завгородний отметил, что этот инструмент позволяет гражданам за несколько месяцев сменить профессию, найти новую работу или получить повышение на текущем месте.

Популярность среди украинцев

Программа пользуется значительным спросом. Ежегодно государство оплачивает обучение примерно для 15-18 тысяч человек, а всего с начала действия программы ваучерами воспользовались более 68 тысяч украинцев.

Фото: сейчас люди с технической профессией легко находят работу в бизнесе, ОПК и ВСУ, - Дмитрий Завгородний (коллаж РБК-Украина)

Как найти обучение

Чтобы воспользоваться возможностью, информацию о доступных программах можно найти на следующих ресурсах:

портал "Дія";

официальный сайт Государственной службы занятости;

сайты учебных заведений.

Также заместитель министра советует обращаться за консультацией непосредственно в приемные комиссии учебных заведений или звонить в центры занятости, где специалисты помогут подобрать оптимальные варианты.