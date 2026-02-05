Спрос вырос в 7 раз: какие профессии в Украине массово переходят на гибкий график
Запрос на дистанционную работу и гибкий график в Украине стремительно растет. В конце 2025 года количество откликов на вакансии с гибким графиком увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Читайте также: Работа под угрозой: какие специальности в Украине могут исчезнуть до 2030 года
В каких профессиях спрос вырос больше всего
Заметно выросла заинтересованность в вакансиях с гибким графиком в сфере торговли. Так, на должность менеджера по работе с клиентами количество откликов в декабре 2025 года было почти в 7 раз больше, чем годом ранее.
Также значительный рост спроса зафиксировали на должности:
- помощника повара - в 5 раз больше откликов;
- монтажника - на 169%;
- каменщика - на 165%;
- штукатура - на 129%;
- плиточника - на 105%;
- сборщика - на 97%;
- электрика - на 42%.
Кроме того, на 91% вырос спрос на вакансии с гибким графиком в категории "Начало карьеры", где обычно размещают предложения для студентов и кандидатов без опыта.
Готовы ли работодатели идти навстречу
Работодатели постепенно адаптируются к новым ожиданиям кандидатов. Общее количество вакансий с гибким графиком в декабре 2025 года выросло на 9% в годовом измерении.
Чаще всего такой формат работы предлагают на должности водителя, продавца, грузчика, кассира, уборщика, разнорабочего и повара. Активно растет количество "гибких" предложений и для менеджеров по работе с клиентами - таких вакансий стало в 4 раза больше.
Заметное увеличение количества объявлений также зафиксировали для:
- операторов колл-центра - на 156%;
- упаковщиков - на 105%;
- электриков - на 69%;
- администраторов - на 42%;
- разнорабочих в строительстве - на 37%.
В гостинично-ресторанном бизнесе гибкий график все чаще предлагают баристам, барменам, поварам и официантам, а в логистике - водителям и грузчикам.
В каких городах больше всего "гибких" вакансий
Наибольшее количество объявлений с гибким графиком и откликов на них в конце 2025 года фиксировали в крупных городах. Лидером остается Киев, далее следуют Одесса и Львов. Меньшие, но стабильные показатели - в Днепре и Харькове.
Аналитики отмечают, что тренд на гибкий график и дистанционную работу, вероятно, будет только усиливаться в 2026 году, особенно в сервисных и рабочих профессиях.
РБК-Украина ранее рассказывало о росте средней зарплаты в Украине. В декабре 2025 года она превысила 30,9 тыс. гривен и выросла почти на 14% за месяц. Самые высокие доходы зафиксировали в Киеве и Луганской области, самые низкие - в ряде центральных и западных регионов.
Читайте также наше большое интервью о трудоустройстве в Польше, актуальных вакансиях для украинцев и главных трендах рынка труда в 2026 году.