Работникам готовы платить до 50 тысяч: какие профессии наиболее востребованы
Зарплаты в производственном сегменте Украины за год выросли. Больше всего работодатели повысили медианные зарплаты во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях, а на отдельных рабочих вакансиях предлагают до 50 тысяч гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.
Главное:
- Медианные зарплаты на производственные вакансии за год выросли во всех областях Украины, больше всего - во Львовской (+42%), Хмельницкой (+33%) и Закарпатской (+31%).
- На отдельных должностях платят до 50 000 грн: столько составляет медианная зарплата машиниста экскаватора.
- Больше всего вакансий в производственной сфере стало в Киевской области (+24%), Закарпатской (+23%) и Львовской (+18%).
- Наиболее активно спрос поисковиков рос в Хмельницкой (+44%) и Волынской (+41%) областях. В то же время в Черниговской области количество отзывов упало на 57%.
Какие зарплаты предлагают работникам
В июле 2026 года медианные зарплаты в производственном сегменте выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Наибольший рост зафиксировали в:
- Львовской области - +42%;
- Хмельницкой области - +33%;
- Закарпатской области - +31%;
- Киевской области - +18%;
- Киеве - +23%.
На отдельных вакансиях медианная зарплата уже достигает 50 тысяч гривен.
Больше всего за год выросла оплата труда упаковщиков - на 39%, до 28 500 грн. Машинистам экскаватора предлагали в среднем 50 000 грн (+25%), монтажникам - 43 750 грн (+25%).
Медианные зарплаты на других производственных вакансиях в июле 2026 года составляли:
- сварщик - 40 000 грн (+14%);
- электрик - 34 250 грн (+14%);
- конструктор, маляр - 35 000 грн (+17%);
- токарь - 31 500 грн (+5%);
- комплектовщик - 30 000 грн (+9%);
- разнорабочий - 27 500 грн (+10%);
- швея, портной - 27 000 грн (+20%).
Для сравнения, общая медианская зарплата на OLX Работа в Украине составляла 30 500 грн.
Где работодатели больше всего ищут работников
Количество объявлений в категории "Производство / рабочие специальности" изменялось в зависимости от региона.
Больше всего предложение выросло в Киевской области - на 24%. Также значительный рост зафиксировали в Закарпатской области (+23%) и Львовской (+18%).
Положительная динамика была также в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой (+4%) и Николаевской (+4%) областях.
В то же время в некоторых регионах количество вакансий сократилось. Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области - на 53%. В Сумской области количество объявлений уменьшилось на 25%, Полтавской - на 15%, Ровенской и Винницкой - на 13%.
В самом Киеве количество вакансий за год сократилось на 12% .
Где растет спрос среди поисковиков
Количество отзывов на производственные вакансии также существенно отличается в зависимости от региона.
Больше всего за год этот показатель вырос в Хмельницкой области - на 44%, Волынской - на 41%, Черновицкой - на 16%, Закарпатской - на 15% и Ивано-Франковской - на 12%.
В то же время в ряде областей интерес соискателей к таким вакансиям уменьшился. Самое большее падение зафиксировали в Черниговской области - на 57%, Запорожской - на 31% и Сумской - на 28%.
В Киеве количество отзывов на производственные вакансии сократилось на 6%, а в Киевской области - на 17%.
На какие профессии растет спрос
В разрезе отдельных профессий ситуация тоже отличается.
Количество отзывов на одну вакансию электрика за год выросло на 37%, сварщика - на 10%, токаря - на 7%.
В то же время на вакансии монтажника отзывов на одно объявление стало на 10% меньше, а швеи и портного - на 15%.
На должности упаковщика, машиниста экскаватора, маляра, разнорабочего и комплектующего показатель существенно не изменился.
Таким образом, работодатели в производственном секторе продолжают повышать зарплаты, однако рост оплаты не всегда означает увеличение числа кандидатов. На ситуацию на рынке труда также влияют региональные условия, ситуация с безопасностью и потребности местного бизнеса.
Читайте также о том, что средняя зарплата в Украине в июне 2026 года выросла на 5,9% и составила 32 783 гривны. Однако доход очень отличается в зависимости от региона и сферы деятельности.
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