ua en ru
Сб, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Работникам готовы платить до 50 тысяч: какие профессии наиболее востребованы

11:09 29.08.2026 Сб
3 мин
За год зарплаты выросли во всех областях, где больше всего?
aimg Василина Копытко
Работникам готовы платить до 50 тысяч: какие профессии наиболее востребованы Что происходит на рынке производственных профессий (фото: Freepik)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Зарплаты в производственном сегменте Украины за год выросли. Больше всего работодатели повысили медианные зарплаты во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях, а на отдельных рабочих вакансиях предлагают до 50 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.

Главное:

  • Медианные зарплаты на производственные вакансии за год выросли во всех областях Украины, больше всего - во Львовской (+42%), Хмельницкой (+33%) и Закарпатской (+31%).
  • На отдельных должностях платят до 50 000 грн: столько составляет медианная зарплата машиниста экскаватора.
  • Больше всего вакансий в производственной сфере стало в Киевской области (+24%), Закарпатской (+23%) и Львовской (+18%).
  • Наиболее активно спрос поисковиков рос в Хмельницкой (+44%) и Волынской (+41%) областях. В то же время в Черниговской области количество отзывов упало на 57%.

Какие зарплаты предлагают работникам

В июле 2026 года медианные зарплаты в производственном сегменте выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Наибольший рост зафиксировали в:

  • Львовской области - +42%;
  • Хмельницкой области - +33%;
  • Закарпатской области - +31%;
  • Киевской области - +18%;
  • Киеве - +23%.

На отдельных вакансиях медианная зарплата уже достигает 50 тысяч гривен.

Больше всего за год выросла оплата труда упаковщиков - на 39%, до 28 500 грн. Машинистам экскаватора предлагали в среднем 50 000 грн (+25%), монтажникам - 43 750 грн (+25%).

Читайте также: Зарплаты в агросекторе выросли на 48%: сколько платят комбайнерам и сезонным рабочим

Медианные зарплаты на других производственных вакансиях в июле 2026 года составляли:

  • сварщик - 40 000 грн (+14%);
  • электрик - 34 250 грн (+14%);
  • конструктор, маляр - 35 000 грн (+17%);
  • токарь - 31 500 грн (+5%);
  • комплектовщик - 30 000 грн (+9%);
  • разнорабочий - 27 500 грн (+10%);
  • швея, портной - 27 000 грн (+20%).

Для сравнения, общая медианская зарплата на OLX Работа в Украине составляла 30 500 грн.

Где работодатели больше всего ищут работников

Количество объявлений в категории "Производство / рабочие специальности" изменялось в зависимости от региона.

Больше всего предложение выросло в Киевской области - на 24%. Также значительный рост зафиксировали в Закарпатской области (+23%) и Львовской (+18%).

Положительная динамика была также в Житомирской (+7%), Ивано-Франковской (+6%), Черновицкой (+4%) и Николаевской (+4%) областях.

В то же время в некоторых регионах количество вакансий сократилось. Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области - на 53%. В Сумской области количество объявлений уменьшилось на 25%, Полтавской - на 15%, Ровенской и Винницкой - на 13%.

В самом Киеве количество вакансий за год сократилось на 12% .

Где растет спрос среди поисковиков

Количество отзывов на производственные вакансии также существенно отличается в зависимости от региона.

Больше всего за год этот показатель вырос в Хмельницкой области - на 44%, Волынской - на 41%, Черновицкой - на 16%, Закарпатской - на 15% и Ивано-Франковской - на 12%.

В то же время в ряде областей интерес соискателей к таким вакансиям уменьшился. Самое большее падение зафиксировали в Черниговской области - на 57%, Запорожской - на 31% и Сумской - на 28%.

В Киеве количество отзывов на производственные вакансии сократилось на 6%, а в Киевской области - на 17%.

На какие профессии растет спрос

В разрезе отдельных профессий ситуация тоже отличается.

Количество отзывов на одну вакансию электрика за год выросло на 37%, сварщика - на 10%, токаря - на 7%.

В то же время на вакансии монтажника отзывов на одно объявление стало на 10% меньше, а швеи и портного - на 15%.

На должности упаковщика, машиниста экскаватора, маляра, разнорабочего и комплектующего показатель существенно не изменился.

Таким образом, работодатели в производственном секторе продолжают повышать зарплаты, однако рост оплаты не всегда означает увеличение числа кандидатов. На ситуацию на рынке труда также влияют региональные условия, ситуация с безопасностью и потребности местного бизнеса.

Читайте также о том, что средняя зарплата в Украине в июне 2026 года выросла на 5,9% и составила 32 783 гривны. Однако доход очень отличается в зависимости от региона и сферы деятельности.

Ранее мы писали о том, что с 1 сентября 2026 года зарплаты украинских педагогов вырастут на 20%. После этого молодые учителя смогут зарабатывать до 17,7 тыс. гривен, а опытные - до 28,5 тыс. гривен в месяц. Также в МОН рассматривают возможность поднять зарплаты воспитателям в детсадах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Летели ракеты и дроны, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне