Не юристы и не айтишники: какие профессии стали самые популярные в Украине в 2025-м
Украинский рынок труда в 2025 году продолжала формироваться вокруг баланса между спросом работодателей и ожиданиями соискателей работы. Государственная служба занятости обнародовала перечень самых популярных вакансий и профессий, которые украинцы искали чаще всего.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.
Какие вакансии чаще всего предлагали
В течение 2025 года работодатели подали в Государственную службу занятости почти 450 тысяч вакансий.
Наибольший спрос был на:
- подсобных работников - 19,2 тыс. вакансий (на 10 вакансий - 9 кандидатов);
- продавцов продовольственных товаров - почти 19 тыс. вакансий (на 10 вакансий - 11 кандидатов);
- водителей автотранспортных средств - около 18 тыс. вакансий (на 10 вакансий - менее 4 кандидатов).
Также работодатели активно искали: продавцов-консультантов, поваров, уборщиков, операторов и машинистов котельной, бухгалтеров, учителей, медицинских сестер, швей и охранников.
В то же время среди вакансий не появлялись вообще предложения для таких профессий, как: профессиональный спортсмен, обменник денег, стюард, астроном, генетик, артист балета и ряд других - хотя запросы на них от соискателей фиксировались.
Какую работу искали украинцы
Количество лиц со статусом безработного в 2025 году превысило 358 тысяч.
Самые популярные профессии среди соискателей:
- продавец продовольственных товаров - почти 21 тыс. обращений (на 10 соискателей - 9 вакансий);
- подсобный работник - около 18 тыс. обращений (на 10 соискателей - почти 11 вакансий);
- продавец-консультант - более 12 тыс. обращений (на 10 соискателей - 11 вакансий).
Также часто искали работу: уборщика, повара, продавца непродовольственных товаров, водителя.
Вместе с тем ни один из клиентов службы занятости не искал вакансии: гидрографа, иллюзиониста, дежурного аэропорта, часовщика, корректора полиграфического производства, дегустатора кофе и ряда других специальностей - несмотря на то, что работодатели на них запросы были.
Читайте также о том, что спрос на квалифицированных рабочих в Украине превышает предложение. Особенно остро дефицит ощущается среди сантехников, электриков и аварийно-восстановительных специалистов. Сейчас таких вакансий втрое больше, чем соискателей работы. Впрочем, Служба занятости заявляет, что на 2026 год кадровый голод в этой сфере будет уже меньше.
Ранее мы писали о том, что сфера обороны, строительство и автосервис остаются лидерами по уровню доходов, тогда как наибольший прирост зарплат наблюдается в сервисных профессиях и работе за рубежом.