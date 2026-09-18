Зарплаты до 48 000 гривен: каких специалистов чаще всего ищут перед зимой

В преддверии отопительного сезона в Украине растет потребность в специалистах, от которых зависит работа систем отопления, электросетей, вентиляции и генераторов. Зарплаты по большинству таких профессий за год выросли.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.

Каких специалистов ищут работодатели

До начала отопительного сезона компаниям нужны энергетики, электрики, сантехники, слесари, операторы котельных, специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию, монтажники систем отопления, электромеханики и другие технические специалисты.

По сравнению с августом 2025 количество вакансий для электромонтеров в августе 2026-го выросло на 8%, энергетиков - на 9%, операторов котельных - на 13%.

В то же время, значительно больше вакансий стало для инженеров по вентиляции - на 40%, а для монтажников систем отопления - на 57%.

Отдельно возрос спрос на мастеров по ремонту генераторов - на 5%. Это связано с необходимостью обслуживать оборудование, используемое при перебоях с электроснабжением.

Работодатели стали реже искать электромехаников, сантехников, слесарей и специалистов ОВИК/HVAC.

Кандидаты тоже активнее ищут такую работу

Интерес соискателей ко многим профессиям, на которые возрос спрос работодателей, также увеличился.

По сравнению с прошлым годом количество отзывов на вакансии электромонтеров выросло на 28%, энергетиков - на 32%, а монтажников систем отопления - на 141%.

Наибольший рост зафиксировали среди кандидатов на должности мастеров по ремонту генераторов - количество отзывов увеличилось на 169%, то есть почти вдвое.

Сколько платят специалистам

Несмотря на снижение спроса и предложения по отдельным профессиям, медианные зарплаты почти для всех специалистов за год выросли.

Больше всего выросли зарплаты энергетиков - на 32%, до 33 тыс. гривен, электромехаников - на 24%, до 39 тыс. гривен, и специалистов ОВИК/HVAC - на 24%, до 26 тыс. гривен.

Зарплата операторов котельных за год выросла на 22% - до 20 тыс. гривен, а электромонтеров - на 20%, до 30 тыс. гривен.

Еще на 17-19% выросли медианные зарплаты монтажников систем отопления - до 48 тыс. гривен, мастеров по ремонту генераторов - до 33 тыс. гривен и сантехников –- до 35 тыс. гривен.

Для слесарей и электриков показатель вырос на 14% - до 40 тыс. гривен.

Самая высокая медианная зарплата среди перечисленных специалистов в августе была у монтажников систем отопления - 48 тыс. гривен.

Где больше всего вакансий

Больше всего соответствующих вакансий в августе было в Киевской области. Здесь активно искали слесарей, специалистов ОВИК/HVAC, электриков, мастеров по ремонту генераторов, сантехников и энергетиков.

Медианные зарплаты по некоторым профессиям в регионе были выше общеукраинских. К примеру, энергетикам предлагали 40 тыс. гривен против 33 тыс. гривен в среднем по Украине.

Также перед началом отопительного сезона специалистов активно ищут в Полтавской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.

OLX Работа отмечают, что рост медианных зарплат для большинства технических профессий может свидетельствовать о конкуренции работодателей за опытных специалистов. При этом уровень оплаты остается одним из ключевых критериев при выборе работы.