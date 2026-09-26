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В Киеве утром снова прилет в офис, атака продолжается с ночи: что известно

08:47 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
В Киеве утром снова прилет в офис, атака продолжается с ночи: что известно Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSSUMY)
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В Киеве в ночь на 26 сентября в результате атаки российских дронов возникли пожары и повреждения в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра, в Дарницком районе произошел пожар на территории рядом со складскими зданиями. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

В Оболонском районе обломки рухнули у жилого дома. Из-за этого были повреждены и выбиты окна. При этом в самом доме не произошло ни пожара, ни серьезных разрушений.

В Соломенском районе падение БПЛА привело к возгоранию кровли офисного здания. Пожар удалось ликвидировать.

В то же время в этом же районе продолжается тушение пожара и поисково-спасательная операция в пятиэтажном жилом доме. Там обнаружили четырех пострадавших .

Еще одно возгорание произошло в Святошинском районе . По данным Кличко, БПЛА упал на территорию ТРЦ, в результате чего загорелся и был разрушен один из магазинов. Пожар уже был ликвидирован.

Таким образом, последствия ночной атаки зафиксировали по меньшей мере в четырех районах Киева . На местах продолжают работать спасатели и другие экстренные службы.

В 08:50 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом попадании БПЛА в Соломенском районе . В результате в офисном здании возникли возгорание и сильное задымление, на место следуют экстренные службы.

Напомним, в ночь на 26 сентября Россия атаковала ударными дронами Киев и Харьков. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди. В столице возникли пожары в нескольких районах, а в Харькове сообщили о нескольких попаданиях и четырех пострадавших.

Такжепод ударом оказался Запорожье, где в результате атаки загорелись дом и рынок. Есть погибшие и пострадавшие, среди раненых – ребенок.

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