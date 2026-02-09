От рэпера Тимати до директора Эрмитажа: СМИ узнали, кто попал под прицел санкций ЕС

Евросоюз готовит к утверждению 20-й пакет санкций против России. Среди прочих, в список должен попасть фанат путинского режима рэпер Тимати.

Согласно проекту документа, находящегося в распоряжении "Системы", под санкциями окажутся представители разных сфер: Военный сектор и ВПК Планируется, что в санкционный список ЕС попадут: начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко;

директор особой экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев, на территории которой проходит производство дронов-камикадзе "Шахед".

гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин, а также топменеджмент дочерних структур "Ростеха". Пропаганда, культура и спорт ЕС также планирует ввести санкции против лиц, поддерживающих идеологию Кремля: рэпер Тимати (Тимур Юнусов), который распространяет российскую пропаганду (известно, что в январе 2025 года он вместе с семьей посещал Париж);

директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который поддерживает российскую агрессию;

заместитель министра культуры РФ Сергей Обривалин, ответственный за вывоз культурных ценностей с оккупированных территорий Украины.

президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович;

президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили;

президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков;

российский боксер Федор Чудинов. Бизнес и финансы Ожидается, что санкции попадут бизнесмены Андрей Молчанов, Илья Щербович и Владимир Аветисян. Существенный удар также ожидает финансовый и энергетический секторы: Банки: Еще 20 российских финучреждений (в том числе "Русский стандарт", "Авангард", "Почта Банк") планируют отключить от системы SWIFT.

Энергетика: В список будут добавлены компании «Башнефть», "Славнефть" и ряд крупных нефтеперерабатывающих заводов. Согласно с планами ЕС, министры иностранных дел стран блока должны официально утвердить новый пакет санкций до 24 февраля 2026 года - годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.