Від репера Тіматі до директора Ермітажу: ЗМІ дізналися, хто потрапив під приціл санкцій ЄС

Євросоюз готує до затвердження 20-й пакет санкцій проти Росії. Серед інших, до списку має потрапити фанат путінського режиму репер Тіматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідувальний проект "Система" в Telegram .

Згідно з проектом документа, що є в розпорядженні "Системи", під санкціями опиняться представники різних сфер:

Військовий сектор і ВПК

Планується, що до санкційного списку ЄС потраплять:

начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Олексій Ртіщев і його заступник Андрій Марченко;

директор особливої економічної зони "Алабуга" Тимур Шагівалєєв, на території якої проходить виробництво дронів-камікадзе "Шахед".

гендиректор концерну "Калашников" Володимир Лепін, а також топменеджмент дочірніх структур "Ростеха".

Пропаганда, культура і спорт

ЄС також планує ввести санкції проти осіб, які підтримують ідеологію Кремля:

репер Тіматі (Тимур Юнусов), який поширює російську пропаганду (відомо, що в січні 2025 року він разом із сім'єю відвідував Париж);

директор Ермітажу Михайло Піотровський, який підтримує російську агресію;

заступник міністра культури РФ Сергій Обрівалін, відповідальний за вивезення культурних цінностей з окупованих територій України.

президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Аркадій Дворкович;

президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі;

президент Олімпійського комітету РФ Станіслав Поздняков;

російський боксер Федір Чудінов.

Бізнес і фінанси

Очікується, що під санкції потраплять бізнесмени Андрій Молчанов, Ілля Щербович і Володимир Аветисян.

Суттєвого удару також зазнають фінансовий та енергетичний сектори:

Банки: Ще 20 російських фінустанов (зокрема "Русский стандарт", "Авангард", "Почта Банк") планують відключити від системи SWIFT.

Енергетика: До списку буде додано компанії "Башнефть", "Славнефть" і низку великих нафтопереробних заводів.

Згідно з планами ЄС, міністри закордонних справ країн блоку мають офіційно затвердити новий пакет санкцій до 24 лютого 2026 року - річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.