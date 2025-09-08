СБУ объявила в розыск российского рэпера Тимати

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского исполнителя Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Соответствующие данные обнародованы в базе Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис МВД Украины .

На сайте МВД данные российского рэпера размещены в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".

Артиста обвиняют в содействии российской пропаганде, поддержке войны против Украины и легитимизации оккупации Крыма.

Подозрение Тимати

Напомним, в июне 2025 года СБУ заочно сообщила рэперу о подозрении в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию. Ему инкриминируют посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

По данным следствия, Тимати не только открыто поддерживал агрессивную политику Кремля, но и принимал активное участие в мероприятиях в поддержку российского диктатора Владимира Путина.

В частности, он выступал его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, а также присутствовал на инаугурационных церемониях.

Кроме этого, рэпер публично одобрял российскую агрессию, аннексию Крыма и действия, грубо нарушающие фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Кроме того, Тимати внесен в базу сайта "Миротворец".