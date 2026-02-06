Удар по доходам от нефти и торговле: в ЕС представили 20-й пакет санкций против России

Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. Его могут одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Урсулы фон дер Ляйен.

20-й пакет санкций: энергетика и "теневой флот"

Новые ограничения должны еще сильнее подорвать нефтяные доходы Москвы. Меры, которые предложила ЕК, включают:

полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти (в координации с G7);

санкции против еще 43 судов "теневого флота" (общее количество в списке составит 640);

запрет на обслуживание СПГ-танкеров и ледоколов, который бьет по газовым экспортным проектам РФ.

"Фискальные доходы России от нефти и газа в 2025 году сократились на 24% по сравнению с предыдущим годом - это самый низкий уровень с 2020 года, что расширило дефицит бюджета. Доходы от нефти и газа в январе будут самыми низкими с начала войны", - обратила внимание фон дер Ляйен.

Удар по банковской системе и криптовалютным компаниям

Еврокомиссия предлагает усилить давление на финансовый сектор, которое фон дер Ляен назвала "слабым местом" России.

Согласно планам Еврокомиссии, в санкционный список добавят 20 региональных банков РФ.

Также планируются меры против криптовалютных компаний и платформ, помогающих обходить санкции. Под санкции должны попасть и банки третьих стран, способствующих незаконной торговле.

Экспортные и импортные ограничения

Новый пакет также включает экспортные ограничения на товары (от тракторов до услуг кибербезопасности) на сумму более 360 млн евро и импортные запреты на металлы и минералы на 570 млн евро.

Согласно пакету, который предложила ЕК, планируется впервые активировать инструмент противодействия обходу санкций для станков с числовым программным управлением.

"Я призываю государства-члены оперативно одобрить эти новые санкции. Это станет мощным сигналом накануне мрачной 4-й годовщины этой войны: наша приверженность свободной и суверенной Украине непоколебима", - заявила глава ЕК.