От рекордного тепла до снега: как резкие изменения погоды в ноябре повлияли на озимые культуры

Особенности погоды в Украине в конце ноября

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады ноября текущего года "на территории страны отмечалась неоднородная погода".

Так, в первые дни декады - в результате перемещения циклона - в западных, северных областях и прилегающих районах других областей отмечались:

дожди с переходом в снег;

местами - налипание мокрого снега и гололед.

Кое-где временно образовывался даже снежный покров.

Однако позже погоду в Украине формировала теплая воздушная масса с юга.

Она обусловила очень теплую погоду в большинстве областей (особенно в южной части страны).

В этот период во многих районах максимальные температуры воздуха достигли и превзошли абсолютные максимумы температуры воздуха конца ноября (достигая в южных районах показателей +20+23°С).

При этом уровень средней декадной температуры:

в большинстве областей соответствовал средним многолетним показателям начала ноября;

в южных областях - началу октября.

Между тем перемещение атмосферных фронтов обусловило на большей части территории страны небольшие, а в отдельных районах северных и западных областей - даже значительные дожди. Иногда - с мокрым снегом.

Агрометеорологические условия третьей декады ноября 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине начался период "предзимья"

Украинцам рассказали, что переход температуры воздуха через +5°C в сторону понижения - когда начался период "предзимья" - состоялся (по предварительным расчетам):

в западных и большинстве северных областей - в период 15-19 ноября;

на остальной территории - 25-30 ноября.

"Такие сроки окончания осени оказались на 2-3 недели позже средних многолетних сроков", - отметили специалисты УкрГМЦ.

Влияние погоды на рост и развитие озимых культур

В Укргидрометцентре сообщили, что в конце ноября, по данным наблюдений агрометеорологов, в большинстве районов западных и северных областей отмечалось прекращение активной вегетации озимых культур.

То есть озимые культуры перешли в фазу зимнего покоя.

При этом длительный период очень теплой для ноября погоды способствовал:

удлинению периода осенней вегетации;

достижению кущения озимыми культурами на многих площадях с поздними посевами.

"Опасных явлений не наблюдалось", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что минимальная температура почвы на глубине узла кущения (3 см) озимых культур была положительной.

"Одновременно, на большинстве площадей центральных, южных и восточных областей еще продолжалось медленное развитие растений озимых культур", - подытожили специалисты.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)