От рекордного тепла до снега: как резкие изменения погоды в ноябре повлияли на озимые культуры

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на вегетацию - рост и развитие - озимых культур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады ноября текущего года "на территории страны отмечалась неоднородная погода".
Так, в первые дни декады - в результате перемещения циклона - в западных, северных областях и прилегающих районах других областей отмечались:
Кое-где временно образовывался даже снежный покров.
Однако позже погоду в Украине формировала теплая воздушная масса с юга.
Она обусловила очень теплую погоду в большинстве областей (особенно в южной части страны).
В этот период во многих районах максимальные температуры воздуха достигли и превзошли абсолютные максимумы температуры воздуха конца ноября (достигая в южных районах показателей +20+23°С).
При этом уровень средней декадной температуры:
Между тем перемещение атмосферных фронтов обусловило на большей части территории страны небольшие, а в отдельных районах северных и западных областей - даже значительные дожди. Иногда - с мокрым снегом.
Украинцам рассказали, что переход температуры воздуха через +5°C в сторону понижения - когда начался период "предзимья" - состоялся (по предварительным расчетам):
"Такие сроки окончания осени оказались на 2-3 недели позже средних многолетних сроков", - отметили специалисты УкрГМЦ.
В Укргидрометцентре сообщили, что в конце ноября, по данным наблюдений агрометеорологов, в большинстве районов западных и северных областей отмечалось прекращение активной вегетации озимых культур.
То есть озимые культуры перешли в фазу зимнего покоя.
При этом длительный период очень теплой для ноября погоды способствовал:
"Опасных явлений не наблюдалось", - отметили в УкрГМЦ.
Уточняется, что минимальная температура почвы на глубине узла кущения (3 см) озимых культур была положительной.
"Одновременно, на большинстве площадей центральных, южных и восточных областей еще продолжалось медленное развитие растений озимых культур", - подытожили специалисты.
Напомним, ранее мы рассказывали, что осеннюю посевную украинские аграрии начали еще в начале сентября.
По состоянию на 12 ноября аграрии в Украине засеяли уже более 6 194 тысяч гектаров озимых. При этом некоторые области сев зерновых культур и рапса уже завершили.
Позже синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году в целом.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.