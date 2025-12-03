Від рекордного тепла до снігу: як різкі зміни погоди в листопаді вплинули на озимі культури

Особливості погоди в Україні наприкінці листопада

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж третьої декади листопада поточного року "на території країни відмічалася неоднорідна погода".

Так, у перші дні декади - внаслідок переміщення циклону - у західних, північних областях та прилеглих районах інших областей відмічалися:

дощі з переходом у сніг;

місцями - налипання мокрого снігу та ожеледь.

Подекуди тимчасово утворювався навіть сніговий покрив.

Проте згодом погоду в Україні формувала тепла повітряна маса з півдня.

Вона зумовила дуже теплу погоду у більшості областей (особливо у південній частині країни).

У цей період у багатьох районах максимальні температури повітря досягли та перевершили абсолютні максимуми температури повітря кінця листопада (досягаючи у південних районах показників +20+23°С).

При цьому рівень середньої декадної температури:

у більшості областей відповідав середнім багаторічним показникам початку листопада;

у південних областях - початку жовтня.

Тим часом переміщення атмосферних фронтів зумовило на більшій частині території країни невеликі, а в окремих районах північних і західних областей - навіть значні дощі. Часом - із мокрим снігом.

Агрометеорологічні умови третьої декади листопада 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україні почався період "передзим'я"

Українцям розповіли, що перехід температури повітря через +5°C у бік зниження - коли почався період "передзим'я" - відбувся (за попередніми розрахунками):

у західних і більшості північних областей - у період 15-19 листопада;

на решті території - 25-30 листопада.

"Такі строки закінчення осені виявилися на 2-3 тижні пізніші середніх багаторічних строків", - зауважили фахівці УкрГМЦ.

Вплив погоди на ріст і розвиток озимих культур

В Укргідрометцентрі повідомили, що наприкінці листопада, за даними спостережень агрометеорологів, у більшості районів західних і північних областей відмічалося припинення активної вегетації озимих культур.

Тобто озимі культури перейшли у фазу зимового спокою.

При цьому тривалий період дуже теплої для листопада погоди сприяв:

подовженню періоду осінньої вегетації;

досягненню кущіння озимими культурами на багатьох площах з пізніми посівами.

"Небезпечних явищ не спостерігалося", - зауважили в УкрГМЦ.

Уточнюється, що мінімальна температура ґрунту на глибині вузла кущіння (3 см) озимих культур була позитивною.

"Одночасно, на більшості площ центральних, південних та східних областей ще тривав повільний розвиток рослин озимих культур", - підсумували спеціалісти.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)