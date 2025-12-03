Від рекордного тепла до снігу: як різкі зміни погоди в листопаді вплинули на озимі культури

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на вегетацію - ріст і розвиток - озимих культур.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, впродовж третьої декади листопада поточного року "на території країни відмічалася неоднорідна погода".
Так, у перші дні декади - внаслідок переміщення циклону - у західних, північних областях та прилеглих районах інших областей відмічалися:
Подекуди тимчасово утворювався навіть сніговий покрив.
Проте згодом погоду в Україні формувала тепла повітряна маса з півдня.
Вона зумовила дуже теплу погоду у більшості областей (особливо у південній частині країни).
У цей період у багатьох районах максимальні температури повітря досягли та перевершили абсолютні максимуми температури повітря кінця листопада (досягаючи у південних районах показників +20+23°С).
При цьому рівень середньої декадної температури:
Тим часом переміщення атмосферних фронтів зумовило на більшій частині території країни невеликі, а в окремих районах північних і західних областей - навіть значні дощі. Часом - із мокрим снігом.
Українцям розповіли, що перехід температури повітря через +5°C у бік зниження - коли почався період "передзим'я" - відбувся (за попередніми розрахунками):
"Такі строки закінчення осені виявилися на 2-3 тижні пізніші середніх багаторічних строків", - зауважили фахівці УкрГМЦ.
В Укргідрометцентрі повідомили, що наприкінці листопада, за даними спостережень агрометеорологів, у більшості районів західних і північних областей відмічалося припинення активної вегетації озимих культур.
Тобто озимі культури перейшли у фазу зимового спокою.
При цьому тривалий період дуже теплої для листопада погоди сприяв:
"Небезпечних явищ не спостерігалося", - зауважили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що мінімальна температура ґрунту на глибині вузла кущіння (3 см) озимих культур була позитивною.
"Одночасно, на більшості площ центральних, південних та східних областей ще тривав повільний розвиток рослин озимих культур", - підсумували спеціалісти.
