От +38 днем до "тропических" ночей: какие области Украины накроет жара в начале августа

Погода в Украине в ближайшие дни ощутимо изменится. В некоторых областях ожидается сильная жара, так что готовиться к этому лучше уже сейчас.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Главное:
– Что у нас завтра? Последний день июля порадует украинцев спокойной погодой.
Ее обусловит антициклон, то есть область высокого атмосферного давления.
К тому же из Западной Европы к нам начнет уже распространяться теплый воздух.
Так что температура, соответственно, будет повышаться.
Еще, правда, ночью - достаточно сдержанно пока что, удержится она.
Но днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться.
Завтра уже будет достигать отметки +24...+30°С по территории Украины.
А на крайнем западе - даже кое-где до +34°С.
Этот день, в принципе, из ближайшей обозримой перспективы... еще будет "до +30°С".
– В дальнейшем уже, к сожалению, у нас будут более ощутимые повышения значений температуры.
Будет продолжать поступать эта, можно сказать, раскаленная воздушная масса. И кое-где мы даже ожидаем сильной жары.
Сильная жара у нас классифицируется с +35 градусов по Цельсию.
Как раз вот с 1 числа (августа, - Ред.) в западных областях Украины - в дневные часы - эта сильная жара уже может быть. +35°С и выше.
2 августа - так же. Местами в западных областях она (сильная жара, - Ред.) преимущественно будет концентрироваться.
То есть если говорить о ближайших днях (трое суток), то сильная жара +35...+37°С будет именно на западе.
Остальные регионы Украины - в пределах +29...+34°С.
– Ночная температура также немного повысится. Станет уже +15...+20°С.
То есть будет приближаться к "тропическим" ночам.
Опять же, напомним, что "тропическая" ночь - когда температура +20°С и ниже не опускается.
Но пока что - еще кое-где может быть ниже. Хотя все равно уже приближается к этой отметке.
На западе - также около +20°С. То есть это, как раз таки, и будет приближение к "тропической" ночи.
Поэтому температура... и в ночные часы сильно свежести не будет придавать, к сожалению.
– На выходных осадков не ожидается. Даже практически облачность будет отсутствовать. Преимущественно - ясная погода.
3 и 4 августа, то есть в начале следующей рабочей недели, будет удерживаться жаркая, сухая погода.
Хотя 3 числа в северо-западных областях, а 4 числа - в северо-восточной части страны, может быть определенная неустойчивость в атмосфере.
Соответственно, там кое-где могут развиваться кучево-дождевые облака. Что может локально обуславливать кратковременные дожди и грозы.
Но это не будет носить такой, глобальный характер. Только так, точечно, скажем так.
– Температура будет оставаться высокой.
В ночные часы уже +16…+23°С. Днем +30...+34°С.
В западных, южных областях, местами - и по остальным, в принципе, территориям Украины - могут быть вот эти показатели сильной жары. +35°С и выше.
То есть с 3-4 августа к западным... присоединяются южные области. Именно там, скажем так, большая вероятность, что на большинстве метеостанций (в населенных пунктах) будет вот такая сильная жара.
+35...+38°С даже иногда может быть.
И по территории Украины - практически во всех областях - есть предпосылки, что локально температура может повышаться до сильной жары (+35°С и выше).
Не так, чтобы прямо в большинстве областей, но локально.
В общем такая у нас картинка - ближайшая перспектива. Видим, что готовиться нужно к жаркому началу августа. Учесть это в своих планах.
– Пока что, по предварительным оценкам наших специалистов и расчетам, которые мы имеем на сегодняшний день, первая декада августа, в принципе, у нас такая - преимущественно жаркая.
С определенными колебаниями температуры. Но они как раз-таки будут около +30°С.
То есть в некоторые дни - может быть выше, в некоторые дни - немного ниже.
Но первая декада... На нас преимущественно влияет поле повышенного атмосферного давления.
Температурный фон пока что существенных изменений претерпевать не будет - будет достаточно таким, жарким.
Разве что в конце первой декады августа есть определенные предпосылки для изменения температурного фона. После 8 числа, скажем так.
– После 5 августа - есть определенные предпосылки к небольшим изменениям.
Там отдельные атмосферные фронты могут пролегать по западным областям, по южным.
Но они пока что - не ярко выражены.
Хотя, конечно, когда уже будем приближаться к этим датам - будем уточнять. В каких регионах, где могут быть осадки.
– Что касается "рекордных" (температур, - Ред.), это нужно смотреть непосредственно для каждой метеостанции.
И уже после того, как пройдут эти процессы.
Но то, что эти показатели будут выше климатической нормы - это точно мы можем сказать.
Потому что та температура, которая у нас сейчас (и была в предыдущие дни), как раз она - близка к климатической норме, для нашей территории.
А вот когда температуры уже достигают выше +30°С… в большинстве областей, в принципе, это у нас уже классифицируется как значение "выше климатической нормы".
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть последний месяц лета в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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