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Від +38 вдень до "тропічних" ночей: які області України накриє спека на початку серпня

17:14 30.07.2026 Чт
6 хв
Як надовго може затриматись спека й чи ймовірні при цьому опади?
aimg Ірина Костенко
На Україну насувається нова хвиля спеки (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні найближчими днями відчутно зміниться. В деяких областях очікується сильна спека, тож готуватись до цього краще вже зараз.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Головне:

  • Прогноз на 31 липня: останній день липня принесе спокійну та переважно малохмарну погоду завдяки антициклону - вдень повітря прогріється до +24...+30°С (на крайньому заході подекуди до +34°С).
  • Хвиля спеки: вже 1-2 серпня сильна спека (+35°С і вище) очікується у західних областях, а з 3-4 серпня до них доєднається південь (там і подекуди в інших регіонах температура може сягати +35...+38°С).
  • "Тропічні" ночі: нічні температури також поступово підвищуватимуться до +16...+23°С на початку наступного тижня (відчутної свіжості після заходу сонця чекати не варто).
  • Опади: найближчими днями та на початку наступного робочого тижня переважатиме суха погода, хоча локальні короткочасні дощі з грозами ймовірні 3 серпня у північно-західних областях, а 4 серпня - на північному сході.
  • Норма для початку місяця: на заході прогнозовані температурні показники будуть вищими за кліматичну норму.

Яку погоду принесе останній день липня

– Що у нас завтра? Останній день липня порадує українців спокійною такою, погожою погодою.

Її зумовить антициклон, тобто область високого атмосферного тиску.

До того ж із Західної Європи до нас почне вже поширюватися тепле повітря.

Тож температура, відповідно, буде підвищуватися.

Ще, правда, вночі - досить стримано поки що, втримається вона.

Але вдень при малохмарній погоді повітря буде швидко прогріватися.

Завтра вже буде сягати позначки +24...+30°С по території України. А на крайньому заході - навіть подекуди до +34°С.

Цей день, в принципі, з найближчої оглядної перспективи... ще буде "до +30°С".

Прогноз погоди в Україні на 31 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться ситуація на початку серпня

– Надалі вже, на жаль, у нас будуть більш відчутні підвищення значень температури.

Буде продовжувати надходити ця, можна сказати, розпечена повітряна маса. І подекуди ми навіть очікуємо на сильну спеку.

Сильна спека в нас класифікується з +35 градусів за Цельсієм.

Якраз таки ось з 1 числа (серпня, - Ред.) у західних областях України - в денні години - оця сильна спека вже може бути. +35°С і вище.

2 серпня - так само. Подекуди в західних областях вона (сильна спека, - Ред.) переважно буде концентруватися.

Тобто якщо говорити про найближчі дні (три доби), то сильна спека +35...+37°С буде саме на заході.

Решта регіонів України - в межах +29...+34°С.

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Яких температур чекати при цьому вночі

– Нічна температура також трішечки підвищиться. Стане вже +15...+20°С.

Тобто буде наближатися до "тропічних" ночей.

Знову ж таки, нагадаємо, що "тропічна" ніч - це коли температура +20°С і нижче не опускається.

Але поки що - ще подекуди може бути нижче. Хоча все одно вже наближається до цієї позначки.

На заході - також близько +20°С. Тобто це, якраз таки, й буде наближення до "тропічної" ночі.

Тому температура... і в нічні години сильно свіжості не надаватиме, на жаль.

Чи ймовірні десь дощі найближчим часом

– На вихідних опадів не очікується. Навіть практично хмарність буде відсутня. Переважно - ясна погода.

Особливості погоди в Україні 1-2 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

3 та 4 серпня, тобто на початку наступного робочого тижня, буде утримуватись жарка, суха погода.

Хоча 3 числа у північно-західних областях, а 4 числа - у північно-східній частині країни, може бути певна нестійкість в атмосфері.

Відповідно, там подекуди можуть розвиватися купчасто-дощові хмари. Що може локально зумовлювати короткочасні дощі та грози.

Але це не матиме такого, глобального характеру. Тільки так, точково, скажімо так.

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Що буде зі спекою на початку нового тижня

– Температура залишатиметься високою.

У нічні години вже +16...+23°С. Вдень +30...+34°С.

У західних, південних областях, місцями - і по решті, в принципі, території України - можуть бути ось ці показники сильної спеки. +35°С та вище.

Тобто з 3-4 серпня до західних... доєднуються південні області. Саме там, скажімо так, більша ймовірність, що на більшості метеостанцій (у населених пунктах) буде ось така сильна спека.

+35...+38°С навіть подекуди може бути.

І по території України - практично в усіх областях - є передумови, що локально температура може підвищуватися до сильної спеки (+35°С і вище).

Не так, щоб прямо в більшості областей, але локально.

Загалом така в нас картинка - найближча перспектива. Бачимо, що готуватися треба до спекотного початку серпня. Врахувати це в свої плани.

Особливості погоди в Україні 3-4 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Як надовго можуть затриматись такі температури

– Поки що, за попередніми оцінками наших фахівців і розрахунками, які ми маємо на сьогодні, то перша декада серпня, в принципі, у нас така - переважно спекотна.

З певними коливаннями температури. Але вони якраз-таки будуть близько +30°С.

Тобто в деякі дні - може бути вище, в деякі дні - трішечки нижче.

Але перша декада... На нас переважно впливає поле підвищеного атмосферного тиску.

Температурний фон поки що істотних змін зазнавати не буде - буде досить таким, спекотним.

Хіба що наприкінці першої декади серпня є певні передумови до зміни температурного фону. Після 8 числа, скажімо так.

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Чи означає це, що погода буде зовсім без опадів

– Після 5 серпня - є певні передумови до невеликих змін.

Там окремі атмосферні фронти можуть пролягати по західних областях, по південних.

Але вони поки що - не яскраво виражені.

Хоча, звичайно, коли вже будемо наближатися до цих дат - будемо уточнювати. В яких саме регіонах, де можуть бути опади.

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Чи можна сказати, що спека на заході буде рекордна

– Щодо "рекордних" (температур, - Ред.), це треба дивитися безпосередньо для кожної метеостанції.

І вже після того, як відбудуться ці процеси.

Але те, що ці показники будуть вище кліматичної норми - це точно ми вже можемо сказати.

Тому що та температура, яка в нас є наразі (і була в попередні дні), якраз таки вона - близька до кліматичної норми, для нашої території.

А ось коли температури вже сягають вище +30°С... у більшості областей, в принципі, це в нас вже класифікується як значення "вище кліматичної норми".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким може бути останній місяць літа в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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