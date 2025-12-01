ua en ru
Вычистили почти всех россиян: Зеленский опроверг заявления Путина о Купянске

Париж, Понедельник 01 декабря 2025 19:27
Вычистили почти всех россиян: Зеленский опроверг заявления Путина о Купянске
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники вычистили почти всех оккупантов из Купянска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он подчеркнул, что у РФ есть несколько наступательных действий и несколько операций. Лидер страны добавил, что ни одна из операций врага не была успешной.

"Но безусловно идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях, например, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что она захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", - сообщил Зеленский.

Что нафантазировал Путин

Напомним, еще 20 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что в Купянске якобы заблокировали "до 15 батальонов ВСУ". При этом начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил об "освобождении" города.

Это была уже как минимум вторая попытка придумать "окружение" за меньше, чем месяц. 26 октября во время совещания российские генералы выдали диктатору бред о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Тогда среди других "окруженных" городов упоминался Купянск. Путин даже пожелал пригласить в город "представителей СМИ".

Несмотря на заявления россиян реальная ситуация в Купянске выглядит следующим образом: российское присутствие в Купянске существенно уменьшилось. Оккупанты отрезаны от логистики: всего их находится в городе примерно 50-100 человек.

Позже, 27 ноября, глава Кремля сказал, что "в Комсомольске" продолжаются боевые действия. При этом на территории Донецкой области, которую контролируют украинские защитники, такого населенного пункта нет.

Отметим, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что руководство России распространяет фейки о ситуации в Купянске. По его словам, украинские защитники продолжают зачистку города от остатков оккупантов.

