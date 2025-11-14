В Купянске осталось меньше россиян, логистика нарушена: Трегубов назвал количество

Российское присутствие в Купянске сокращается, в городе осталось менее 50 оккупантов. Они отрезаны друг от друга и от основных сил армии РФ из-за нарушения логистики.

Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказал Трегубов, сейчас ситуация для противника усложнилась, поскольку российские оккупанты остаются только в северных районах города.

По перехватам, их там чуть меньше 50 человек. Они фактически отрезаны друг от друга и от своих основных сил, ведь логистика очень эффективно нарушена.

Несмотря на то, что враг пытается перебрасывать подкрепления или провести в город малые группы, эти попытки сейчас почти нереальны из-за высокой активности украинских дронов.

По его словам, ситуация в Купянске несколько изменилась: момент стал немного в пользу Украины. В то же время он подчеркнул, что это "очень хрупкий лед", и ситуация все еще остается тяжелой.

Трегубов также отметил, что, осознав провал в городе, россияне перенесли основные усилия на восток и юг от Купянска. Там они пытаются ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол.

"Если бы им это удалось, это бы создало для города такие проблемы, что там уже бы украинской логистики могло бы и не стать. И, соответственно, тогда с городом было бы, ну, понятно, что там удерживать его было бы очень трудно", - отметил военный.

Но пока, по словам Трегубова, эти попытки также безрезультатны. Он добавил, что украинские силы видят перенос российских усилий и соответственно реагируют.