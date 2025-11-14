В Купянске осталось меньше россиян, логистика нарушена: Трегубов назвал количество
Российское присутствие в Купянске сокращается, в городе осталось менее 50 оккупантов. Они отрезаны друг от друга и от основных сил армии РФ из-за нарушения логистики.
Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как рассказал Трегубов, сейчас ситуация для противника усложнилась, поскольку российские оккупанты остаются только в северных районах города.
По перехватам, их там чуть меньше 50 человек. Они фактически отрезаны друг от друга и от своих основных сил, ведь логистика очень эффективно нарушена.
Несмотря на то, что враг пытается перебрасывать подкрепления или провести в город малые группы, эти попытки сейчас почти нереальны из-за высокой активности украинских дронов.
По его словам, ситуация в Купянске несколько изменилась: момент стал немного в пользу Украины. В то же время он подчеркнул, что это "очень хрупкий лед", и ситуация все еще остается тяжелой.
Трегубов также отметил, что, осознав провал в городе, россияне перенесли основные усилия на восток и юг от Купянска. Там они пытаются ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол.
"Если бы им это удалось, это бы создало для города такие проблемы, что там уже бы украинской логистики могло бы и не стать. И, соответственно, тогда с городом было бы, ну, понятно, что там удерживать его было бы очень трудно", - отметил военный.
Но пока, по словам Трегубова, эти попытки также безрезультатны. Он добавил, что украинские силы видят перенос российских усилий и соответственно реагируют.
Напомним, по оценкам нескольких источников РБК-Украина, в Купянске ранее могло находиться около 70 российских военных.
Бои за Купянск
Как известно, в сентябре войска РФ смогли прорваться в город, используя газопровод, из-за чего ситуация на этом направлении резко обострилась. Диверсионные группы врага вошли в Купянск с севера.
Впоследствии ВСУ взорвали трубу, по которой оккупанты продвигались, что заставило их переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.
Также сообщалось, что ВСУ не дают российским войскам закрепиться в северной части Купянска на Харьковщине. Несмотря на попытки оккупантов удержать позиции и обустроить укрепления, украинские подразделения в последние дни активно проводят контратаки и выбивают врага с занятых рубежей.
По последним данным Генштаба, на фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 172 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками.
В частности, на Купянском направлении произошло 11 российских атак, Силы обороны отбили штурмовые действия в районах Купянска, Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.