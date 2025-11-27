Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Российский диктатор Владимир Путин запутался в названиях населенных пунктов и выдумал, что в Донецкой области "идут бои за Комсомольск".
Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время общения с журналистами.
Путин в очередной раз заявил о том, что Покровск и Мирноград якобы окружены. На этот раз он заверял, что "70% Покровска захвачено, а на юге Мирнограда уже отсекли группировку ВСУ".
"А дальше что? Если посмотреть на карту - дальше Комсомольск. А севернее – Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижение идет дальше", - добавил диктатор.
Вероятнее всего, Путин имел в виду Константиновку, поскольку никакого Комсомольска на подконтрольной Украине части Донецкой области нет.
Город с похожим названием - Комсомольское - находится на юге Донетчины недалеко от Мариуполя, но он под оккупацией с 2014 года и переименован в Кальмиусское в 2016 году решением Верховной Рады.
Диктатор не остановил свои фантазии и заявил о том, что под контроль россиян в Северске "перешло 1700 зданий из 8000". Это утверждение также звучит довольно сомнительно, если учитывать, что в мирное время там жило только около 10 800 человек.
Фейк Путина
Напомним, российский диктатор Владимир Путин еще в начале октября заявлял о том, что его солдаты якобы зашли в Константиновку Донецкой области.
Но через несколько недель украинская Группировка войск "Восток" развенчала даже слухи о "быстром продвижении" россиян в сторону Константиновки.
12 ноября 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода заявила о том, что украинские защитники сорвали попытку РФ продвинуться в сторону Константиновки.