Оккупантов в Купянске отрезали от основных поставок, - Трегубов

Купянск, Понедельник 17 ноября 2025 19:18
Оккупантов в Купянске отрезали от основных поставок, - Трегубов Иллюстративное фото: украинские воины продолжают ликвидацию оккупантов в Купянске (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским воинам удалось отрезать оккупантов в северной части Купянска от основных поставок. Врага продолжают ликвидировать.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На данный момент идет операция по ликвидации очагов россиян в северной части города. Не скажу, что это очень просто, но учитывая, что они отрезаны от основных поставок и им сейчас не может эффективно поступать подкрепление, они находятся в значительно худшей ситуации, чем были украинские защитники даже в самый худший момент", - отметил Трегубов.

Также начальник управления коммуникаций Объединенных сил отметил, что поставки россиянам в Купянск происходят только при помощи дронов - им сбрасывают продукты и боеприпасы.

"Попытки пополнения или заехать автомобилями в северные районы эффективно блокируются украинскими ударами. То есть они не могут эффективно поставлять войскам, которые есть в городе, но могут на них сбрасывать те или иные продукты или боеприпасы", - объяснил Трегубов.

Он обратил внимание, что бои в городе вести всегда тяжело и необходимо брать в расчет риски изменения ситуации.

Ситуация в Купянске

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил о том, что российские оккупанты постепенно теряют контроль над Купянском.

Он уточнил, что на севере Купянска оккупантов стало меньше в результате активных действий украинских защитников.

При этом Группировка Объединенных сил предупреждала о том, что россияне получили приказ снимать постановочные видео в Купянске, чтобы создать иллюзию их успехов в городе.

