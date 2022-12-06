Взрывы на аэродромах, окопы на границе и "никакой паники". Чем война обернулась для РФ

Дроны атакуют российские аэродромы

Накануне были атакованы сразу два военных аэродрома - "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской. В российском Минобороны заявили о якобы ударах реактивными беспилотниками советского производства и ожидаемо обвинили Украину. В результате инцидента были повреждены не менее двух самолетов и погибли трое военнослужащих.

Отметим, именно на этих аэродромах базируется дальняя авиация, которая принимает участие в ракетных ударах по Украине. Несмотря на взрывы 5 декабря был очередной массированный запуск ракет, в том числе со стратегической авиации.

Позже в сети появились спутниковые снимки, на которых видны следы взрывов непосредственно возле самолетов. В частности, на базе "Энгельс" поврежден как минимум один бомбардировщик Ту-95, также на фото есть следы пены, что как минимум указывает на пожар.

Фото: спутниковые снимки атакованных аэродромов

Украинская сторона официально не признает причастность к атакам на аэродромы. По оценке Главного управления разведки, инциденты на такого рода объектах говорят о деградации российской инфраструктуры. А министр обороны Алексей Резников объяснил взрывы "курением в запрещенных местах".

Тем не менее потеря таких самолетов является хорошей новостью для Украины, как и все, что снижает боеспособность противника. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, еще непонятно, сможет ли Москва их восстановить в условиях международной изоляции. Британская разведка уже назвала атаку на аэродромы очередным стратегическим провалом России в нынешней войне.

Американская газета The New York Times со ссылкой на якобы высокопоставленного украинского чиновника пишет, что беспилотники действительно запускались с территории Украины, а специальные подразделения наводили их непосредственно вблизи воздушных баз в российском тылу. И вчерашняя атака подтверждает способность ВСУ наносить удары на большом расстоянии.

Не исключено, что это был не последний инцидент, направленный против авиации противника. В ночь на 6 декабря взрывалась и горела нефтебаза в районе аэродрома в Курске. Местные власти тоже говорят об атаке беспилотника.

Терроборона и "засечная черта" на границе

Вышеупомянутые и другие инциденты свидетельствуют о том, что противник не может себя чувствовать в безопасности на своей территории. Особенно возрастают угрозы в приграничных с Украиной районах. Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о создании территориальной обороны. Причем набирают туда тех, кто по состоянию здоровья или возрасту не пригоден к военной службе.

"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировку и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", - отметил он.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт пригласил жителей вступать в добровольческую народную дружину "Патриот". По его словам, добровольцы после боевой подготовки будут помогать военным охранять регион.

На этом фоне в приграничных российских регионах продолжается строительство так называемой "засечной черты" - бетонных пирамид, расставленных в несколько рядов. По мнению местных властей, они должны помешать якобы будущему наступлению Вооруженных сил Украины.

Фото: "засечная черта" возле границы с Украиной (t.me/vvgladkov)

Смена настроений. Поддержка войны падает

Оппозиционное российское издание "Медуза" отмечает, что на фоне постоянных поражений на поле боя в Украине и мобилизации в стране падает общественная поддержка военных действий. Проведенный по заказу Кремля закрытый опрос показал, что около 55% россиян выступают за мирные переговоры и лишь 25% по-прежнему настроены на войну.

Данные этого исследования совпали с октябрьским опросом единственного крупного независимого социологического центра "Левада-Центр". В его отчете большинство респондентов выступили за мирные переговоры и около 25% - за продолжение боевых действий. Отдельно отмечается, что отношение к так называемой "специальной военной операции" резко ухудшилось именно в последнее время. А мобилизация ускорила данный процесс.

Британская разведка расценивает это как провал политики президента Владимира Путина, поскольку еще в апреле 2022 года почти 80% россиян поддерживали войну.

"Поскольку Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все сложнее для Кремля", - говорится в одном из декабрьских отчетов.

Служба безопасности Украины полагает, что только замалчивание потерь спасает российскую армию от бунта. В частности, последние перехваты свидетельствуют о масштабных потерях среди мобилизованных. Причем в качестве причины смерти все чаще указывают формулировку "уснул и не проснулся".

О деморализации в рядах российских военных говорят не только перехваты, в которых они жалуются на повальное пьянство, попытки суицида или рассказывают о массовых случаях нанесения себе увечий, чтобы не принимать участия в боевых действиях. В середине октября на полигоне в Белгородской области один из военных развернул пулемет в безоружную толпу и открыл огонь, вместе с ним из автомата стрелял еще один человек. В результате погибли более 10 человек, нападавших ликвидировали снайперы.

А сегодня в Новошахтинске (Ростовская область) мобилизованный сбежал из воинской части и стрелял в полицейских. Сообщается, что у него с собой пулемет. Город закрыли на выезд, закрыли детские сады, а жителей просят не выходить на улицу, пока не поймают нападавшего.

Новая волна мобилизации?

Украинский Центр национального сопротивления отмечает, что российские власти планируют новую волну мобилизации на январь-февраль 2023 года. Официально Москва об этом не говорит, но готовит к запуску новую систему учета военнообязанных.

Ожидается, что на этот раз мобилизация пройдет под лозунгом "войны против коллективного Запада", и Россия попытается накопить силы для нового наступления следующей весной. При этом в украинском Генштабе говорят о намерении Кремля задействовать до 5 млн военных. Но, скорее всего, данные цифры являются элементом психологического давления, поскольку противник не располагает необходимыми ресурсами для их обеспечения.

Российский оппозиционный Telegram-канал "Можем объяснить" пишет, что мобилизация начнется в январе, но официально о ней не будут объявлять.

"Военкоматы в регионах получили от Минобороны предписания начать усиленную работу по мобилизации мужчин на войну в Украине. Их поиск начнется в январе-феврале, при этом официально объявлять мобилизацию власти не планируют", - отмечает издание.

Его источники подтвердили, что военкоматам дали задания массово рассылать и вручать повестки на основании указа Путина о "частичной мобилизации". Поскольку официально она до сих пор не завершена. И, например, в Санкт-Петербурге готовятся к тому, что в начале года "будет много работы".

К версии о мобилизации в январе склоняется руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, повестки россиянам начали массово приходить еще с 1 декабря.

Фото: Кирилл Буданов прогнозирует новую мобилизацию в России (Виталий Носач/РБК-Украина)

"С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации", - подчеркнул он.

В то же время министр обороны Алексей Резников сомневается в способности провести новую мобилизацию в России. По его мнению, с учетом нынешней ситуации "это не очень реально" и вообще звучит удивительно.

Что ждет Россию?

Сегодня Буданов, чьи прогнозы в отношении хода войны с Россией, как правило, сбываются, снова заявил о том, что исход конфликта предрешен, и Москва потерпит поражение. Хотя украинцам пока рано расслабляться.

"Будут еще немного определенные трудные времена, но проигрыш России - это уже решенный вопрос, и они сами все прекрасно знают", - подчеркнул главный военный разведчик.

Причем сами российские власти уже готовят своих граждан к поражению. В частности, резко сменилась риторика кремлевских пропагандистов - они уже осторожно критикуют свое руководство, высший генералитет и дошли до обсуждений того, как бы не проиграть войну.

Что касается внутреннего конфликта в Кремле, то там всегда было два лагеря, но теперь идет разделение не только среди сторонников более либерального курса Российской Федерации или более жесткой политики. По словам Буданова, они начинают выбирать группы относительного того, кто придет следующим к власти. И, вероятно, эта смена не произойдет демократическим путем.

"Если все ждут, что сейчас россияне тысячами выйдут в Москве, такого не будет. Извините, Россия не такая стран. Там все будет немного иначе", - добавил Буданов.