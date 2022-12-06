Обстрелял полицейских и скрылся. Под Ростовом ищут мобилизованного, город закрыли

В Новошахтинске (Ростовская область, РФ) мужчина в камуфляже обстрелял полицейских и скрылся. Нападающего, который может быть дезертиром, ищут, в городе закрывают выезды и детские сады, введен план "Сирена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское МВД и СМИ.

"Мужчина, который может быть дезертиром, начал стрелять, когда его встретили полицейские. Раненый правоохранитель госпитализирован", - пишут российские СМИ.

Также сообщается, что в городе введен план "Сирена", силовики разыскивают мужчину одетого в камуфляж, он вооружен пулеметом.

По информации Baza, в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города, жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу. Также людей призвали покинуть улицы и скрыться в помещениях.

Местные паблики цитируют слова очевидцев, утверждающих, что слышали выстрелы в районе Новая Соколовка. Тем временем на дорогах образуются пробки из-за перекрытий.

Напомним, ранее мы писали, что в России произошла стрельба в одном из военкоматов.

Добавим, что по последним опросам, российская общественная поддержка так называемой "специальной военной операции" значительно падает. В разведке Британии отмечают, что из-за неудач на поле боя Кремлю, вероятно, будет труднее заставлять свой народ молчать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .