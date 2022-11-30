ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поддержка войны падает. Более половины россиян за переговоры с Украиной, - СМИ

Новина українською →
Россия, Среда 30 ноября 2022 16:10
Поддержка войны падает. Более половины россиян за переговоры с Украиной, - СМИ Фото: в России снижается уровень поддержки войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские власти заметили снижение общественной поддержки войны на фоне постоянных поражений на фронте и мобилизации. По данным опроса, за переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

Как передает издание, в России по заказу Кремля ФСО провели очередной закрытый соцопрос. По его данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны только 25%.

Отмечено, что эти цифры совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-Центра", единственного крупного независимого социологического центра в России. В этом отчете "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% респондентов; "за" и "скорее, за" продолжение боевых действий - 27%.

При этом, судя по закрытым соцопросам ФСО, отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время. Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян. По этой причине российские власти планируют ограничить количество открытых опросов на эту тему.

Сообщается, что количество выступающих за переговоры с Украиной россиян начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в начале ноября по заказу Кремля в российских регионах провели соцопрос по отношению россиян к войне в Украине. Данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".

Также ранее мы писали, что в России сокращается количество приверженцев продолжения военных действий в Украине. Пик поддержки военных действий пришелся на март - апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация росіяни Война России против Украины
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию