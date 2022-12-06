В российском Курске произошел взрыв на аэродроме. Власти говорят об атаке беспилотника

В Курске (Российская Федерация) в районе аэродрома ночью во вторник, 6 декабря, произошел взрыв с последующим пожаром. Горящий нефтенакопитель пытаются потушить пожарные службы. Власти региона сообщают об атаке беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram .

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", - говорится в заявлении чиновника.

Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Губернатор добавил, что пожар локализуется, и на месте работают "все спецслужбы".

В сети публикуют видео с места ЧП. На кадрах видны вспышки при взрывах, а также столб пламени в темном ночном небе.

Видео: взрыв в районе курского аэропорта ночью 6 декабря в РФ

Тут стоит отметить, что нынешний инцидент на аэродроме в Курске стал третьим ЧП с аэродромами в РФ в течение суток.

Так, ранее днем, 5 декабря, росСМИ сообщали о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области, а также о взрывах на аэродроме под Рязанью.

Позже появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области. А впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.

В России утверждают, что аэропорты были атакованы беспилотниками. В то же время, как подчеркнул представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, что подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.