В российском Курске произошел взрыв на аэродроме. Власти говорят об атаке беспилотника
В Курске (Российская Федерация) в районе аэродрома ночью во вторник, 6 декабря, произошел взрыв с последующим пожаром. Горящий нефтенакопитель пытаются потушить пожарные службы. Власти региона сообщают об атаке беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", - говорится в заявлении чиновника.
Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.
Губернатор добавил, что пожар локализуется, и на месте работают "все спецслужбы".
В сети публикуют видео с места ЧП. На кадрах видны вспышки при взрывах, а также столб пламени в темном ночном небе.
Видео: взрыв в районе курского аэропорта ночью 6 декабря в РФ
Тут стоит отметить, что нынешний инцидент на аэродроме в Курске стал третьим ЧП с аэродромами в РФ в течение суток.
Так, ранее днем, 5 декабря, росСМИ сообщали о падении беспилотника на аэродроме в Саратовской области, а также о взрывах на аэродроме под Рязанью.
Позже появился снимок последствий взрыва на российском военном аэродроме "Дягилево" в Рязанской области. А впоследствии обнародовали и спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ.
В России утверждают, что аэропорты были атакованы беспилотниками. В то же время, как подчеркнул представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, что подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам на аэродромах РФ 5 декабря пока невозможно.
Добавим, что по мнению аналитиков Института изучения войны, взрывы на двух стратегических аэродромах в РФ 5 декабря могут сорвать кампанию ракетных ударов по украинской инфраструктуре.
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