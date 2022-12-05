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Путин не собирается заканчивать войну. Когда объявят новую волну мобилизации в РФ

Новина українською →
Россия, Понедельник 05 декабря 2022 13:27
Путин не собирается заканчивать войну. Когда объявят новую волну мобилизации в РФ Фото: когда объявят новую волну мобилизации в РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль планирует провести новую волну мобилизации в январе-феврале. Об этом свидетельствуют планы об усовершенствовании системы учета военнообязанных в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Начало функционирования новой системы учета военнообязанных запланировано на февраль 2023 года. Приблизительно на это время ожидается также начало новой волны мобилизации в РФ, которая должна пройти под пропагандистским лозунгом "войны против коллективного Запада". Кремль пытается накопить новые силы до весны 2023 года", - говорится в сообщении.

В Центре напоминают, что по данным Генштаба ВСУ, Кремль считает, что для победы над Украиной необходимо задействовать 5 млн военнослужащих, что и вызывает необходимость внедрения более жесткой системы учета военнообязанных.

"Накопление таких сил выглядит сомнительно. Сейчас Минобороны РФ не располагает необходимыми ресурсами для обеспечения такого количества военных. Поэтому манипуляции цифрой в 5 млн являются одним из элементов психологического давления на украинцев", - утверждают в Центре.

Там подчеркивают, что эти планы РФ свидетельствуют о том, что Путин не заинтересован в завершении войны.

"Вместо этого он только нуждается во временной паузе, которая будет использована для проведения новой волны мобилизации и последующей агрессии против Украины", - добавляют авторы.

В то же время в Telegram-канале "Можем объяснить" утверждают, что новая волна мобилизации в России начнется в январе. Официально ее объявлять не будут.

"Военкоматы в регионах получили от Минобороны РФ предписания начать усиленную работу по мобилизации мужчин на войну в Украине. Их поиск начнется в январе-феврале, при этом официально объявлять мобилизацию власти не планируют", - говорится в сообщении.

Сразу три не связанных между собой источника в военкоматах разных регионов утверждают, что одной из поставленных Минобороны РФ задач является массовая рассылка и вручение повесток - на основании указа Владимира Путина о "частичной мобилизации", которая официально так и не была завершена. Также военкоматы обязали начать рейды по местам жительства военнобязанных. Число будущих мобилизованных Минобороны РФ пока не дает.

По словам собеседника Telegram-канала в петербургском комиссариате, военкоматы предупредили о том, что "будет много работы в январе, феврале". Источник в московском комиссариате добавил, что сотрудников обязали "пересмотреть дела призывников и контрактников для отправки им повесток и привлечения к мобилизации".

Как сообщалось, в России работают над единой электронной базой данных призывников. Это будет гарантировать получение повестки теми, кто пытается избежать мобилизации.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации. Она пройдет в начале 2023 года.

Как известно, в конце октября Минобороны России заявляло о прекращении так называемой "частичной мобилизации", которую диктатор Владимир Путин объявил в сентябре.

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