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Прогнозы Буданова: будут еще немного трудные времена, но РФ уже проиграла

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 14:07
Прогнозы Буданова: будут еще немного трудные времена, но РФ уже проиграла Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев еще ждут тяжелые периоды в жизни, но Россия непременно проиграет войну против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Ведущая напомнила об инфографике с прогнозами Буданова о войне РФ против Украины.

Прогнозы Буданова: будут еще немного трудные времена, но РФ уже проиграла

Руководитель ГУР отметил, что прогнозы базируются не на его или чьем-то собственном личном мнении, а на совокупности информации.

"В принципе двигается по графику. Если вы упомянули об этом графике, вы говорили что-то сбылось, что-то не сбылось. Там не так надо задавать вопросы. Там сбылось на самом деле все. Просто есть еще определенные моменты, которые по времени не прошли. Все будет так , как мы и говорили", - сказал он.

Буданов подчеркнул, что Украина уже победила. По его словам, еще будет определенный трудный период времени, но глобально это ничего не изменит.

"Будут еще немного определенные трудные времена, но проигрыш России - это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают", - добавил он.

Напомним, ранее Буданов заявил, что в войне России против Украины наступает решающий период.

РБК-Украина также писало, как президент Владимир Зеленский относится к прогнозам Буданова об окончании войны .

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