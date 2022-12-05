Опубликованы спутниковые фото последствий взрыва на втором аэродроме в России

В сети появились спутниковые фото последствий взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На опубликованный снимках видны бомбардировщики на российской авиабазе. Возле одного из них есть следы взрыва. Отметим, с данного аэродрома взлетает стратегическая авиация для нанесения ракетных ударов по Украине. Фото: спутниковые снимки аэродрома "Энгельс" (sky.com)