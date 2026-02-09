Взрыв в легковушке среди дня: на Днепропетровщине погиб мужчина, полиция показала фото

Взрывы авто

Недавно полиция сообщила о взрыве автомобиля Toyota в Одессе, в результате которого погиб 21-летний водитель. Сообщение об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 6 февраля.

На месте происшествия работали оперативники, следователи, криминалисты, а также специалисты взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.

Ранее, в начале января, в Киеве на Оболони взорвался автомобиль военнослужащего - событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день правоохранители задержали российского агента, причастного к подрыву.

Кроме того, в Березовском районе Одесской области также произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб один человек.

Ранее СБУ сообщала о задержании в Херсоне двух российских агентов, которые планировали взорвать несколько служебных авто вместе с полицейскими и после этого сбежать в Россию.