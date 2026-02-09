Вибух у легковику серед дня: на Дніпропетровщині загинув чоловік, поліція показала фото

Вибухи авто

Нещодавно поліція повідомила про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого.

На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти, а також фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Раніше, на початку січня, у Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військовослужбовця - подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, причетну до підриву.

Крім того, у Березівському районі Одеської області також стався вибух автомобіля, унаслідок якого загинула одна людина.

Раніше СБУ повідомляла про затримання в Херсоні двох російських агентів, які планували підірвати кілька службових авто разом із поліцейськими та після цього втекти до Росії.