Выборы в парламент Франции и удары по Харькову, Вольнянску и Киеву: новости за выходные

Российская Федерация на выходных нанесла ракетные удары по Харькову, Киеву и городу Вольнянск. А во Франции в первом туре парламентских выборов выигрывает партия Ле Пен.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Новости за 29 июня

По данным ISW, ВСУ вернули утраченные позиции в Харьковской и Луганской областях.

В результате успешной операции Силы обороны отвергли врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на уволенных позициях.

Новости за 30 июня

В Киеве мужчина взорвал гранату: повреждены 11 автомобилей

Инцидент произошел в Троещине, в одном из жилых кварталов Деснянского района. Гранату взорвал местный житель 1973 года рождения. Его задержали.

Во время обыска квартиры мужчины полицейские изъяли пять гранат и около 40 патронов разного калибра. Нарушителю грозит до 7 лет тюрьмы.

США заключили миллиардный контракт по закупке ракет для Patriot

Армия США заключила многолетний контракт с компанией Lockheed Martin, сумма которого составляет 4,5 млрд. долларов. По условиям договора американские войска заказали 870 ракет PAC-3 MSE и соответствующее оборудование.

Lockheed Martin производит новую версию зенитных ракет PAC-3 MSE, которыми вооружают Patriot. Они стоят около 4 млн. долларов за единицу, согласно бюджетным документам армии США.

ДБР проверит действия генерала Содоля по делу о прорыве обороны в Харьковской области

Об этом ДБР сообщило в комментарии РБК-Украина. Правоохранители рассмотрели обращение начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича и проверят действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления.

Обращение Кротевича присоединили к материалам дела о прорыве россиян в Харьковской области.

Беларусь заявила о "напряжении" на границе с Украиной. В ЦПИ не исключают провокацию со стороны РФ

Белорусское Министерство обороны заявило, что на границе с Украиной якобы наблюдается усиление "напряжения". Украина якобы стягивает войска к границе, минует территории и строит там инженерные заграждения.

Как пояснили в ЦПИ, такие заявления свидетельствуют о том, что информационная операция России по нагнетанию на границе с белорусами раскручивается. Для этого там уже задействовали военныекоры, которые рассказывают, что Украина готовит нападение на Беларусь.

Может ли Украина уничтожить российский ЗРК С-500 в Крыму: ответ СБУ

В начале июня стало известно, что Россия опрокинула в Крым элементы нового зенитно-ракетного комплекса С-500.

По словам главы СБУ, Украина следит за всеми перемещениями российской техники в Крыму. Однако "всему свое время".

"Всем свое время мы постоянно работаем, в том числе и над враждебными системами ПВО. Конечно, впереди будет много разных сюрпризов", - сказал он.

Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района

Предварительнороссияне убили 7 мирных людей и ранили более 30 жителей.

"Поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома", – рассказал Иван Федоров.

Зеленский после удара РФ по Вольнянску призвал Запад не затягивать с помощью

Как отметил глава государства, есть способы преодолеть ежедневный российский террор, от которого страдают украинские города и общины. Для этого, по его словам, следует уничтожать российских террористов и пусковые установки там, где они есть, а такжеувеличивать количество современников систем ПВО в Украине.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, которые мы нуждаемся, нужно ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней", - подчеркнул Зеленский.

Россия незаконно содержит более 14 тысяч украинцев, - омбудсмен

"Возвращая три категории граждан Украины - это дети, военнопленные, гражданские - именно по гражданским это самая сложная работа", - сказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как пояснил омбудсмен, в случае возвращения гражданских речь не идет об обмене, как в случае военнопленных. Нет даже юридической базы, на основании которой можно проводить этот процесс.

Нет Patriot. Зеленский сказал, что нужно Украине для защиты от КАБов

Президент отметил, что для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами нужно уничтожать вражеские самолеты на аэродромах. Поэтому Patriot, как и другие системы ПВО, не смогут сражаться с КАБами.

"Есть аэродромы, где они используют КАБ, и пока их КАБ не летят на большую дистанцию, то мы можем бить по этим аэродромам. Но уже есть аэродромы на большем расстоянии. Нужно разрешить нам применять ATACMS вглубь Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Россияне попали в Харьков в терминал "Новой Почты"

"9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок, женщина, другие - мужчины. Погиб мужчина - работник почтового отделения. Попадание было в автопарк. Уничтожено 8 автомобилей, десятки поврежденных. Разбор завалов продолжается. На месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут", - рассказали в ОВА.

В Оболонском районе Киева упали обломки ракеты

"В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, повреждение многоэтажного жилого дома", - сообщили в КМВА.

У двух жительниц дома в Оболонском районе Киева острая реакция на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.

"В 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры", - рассказал мэр Виталий Кличко.

Зеленский анонсировал переговоры с партнерами по ударам по аэродромам РФ

"Удары по российскому пограничному помогли защитить жизнь. Так же помогут и дальнейшие решения - смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим постоянно с нашими партнерами. В ближайшие недели мы продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения", - сказал президент.

Во Франции в первом туре парламентских выборов побеждает партия Ле Пен

Так, по результатам экзитпола Ifop, партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен, поддерживает 34,2% избирателей. Ультраливый "Народный фронт" идет на втором месте с 29,1% голосов. А вот политсила президента Эммануэля Макрона окажется на третьем месте с 21,5% голосов.

Впереди Францию ждет еще один тур выборов. И поскольку там действует мажоритарная система, во втором туре ситуация может измениться.