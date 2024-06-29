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ГСЧС ликвидировала последствия удара РФ по Вольнянску, количество пострадавших увеличилось

Суббота 29 июня 2024 23:23
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ГСЧС ликвидировала последствия удара РФ по Вольнянску, количество пострадавших увеличилось Фото: последствия российского удара по Вольнянску 29 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Вольнянске Запорожской области количество пострадавших в результате сегодняшнего удара российских оккупантов увеличилось до более тридцати человек, а число погибших осталось прежним - семь граждан. Спасатели уже ликвидировали последствия обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Предварительно, погибли 7 человек, из них - 2 детей и 31 человек, из них 8 детей, травмированы", - рассказали чрезвычайники.

Отметим, что ранее было известно о двадцати пострадавших в Вольнянске в результате вражеской атаки.

В ГСЧС рассказали, что в городе в 19:46 ликвидировали возгорание зданий и автомобилей на месте ударов оккупантов.

"Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки, кроме того, рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных зданий на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении спасателей.

Чрезвычайники добавили, что поисково-спасательные работы на месте попадания уже завершены.

"На месте работали правоохранители, медики, парамедики и сотрудники Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины. На ликвидацию последствий обстрелов от ГУ ГСЧС задействовали 50 спасателей и 9 единиц техники", - рассказали спасатели.

Последствия российского удара по Вольнянску (фото: t.me/dsns_telegram)

Российский удар по Вольнянску

Ранее сообщалось, что сегодня вечером, 29 июня, российские террористы нанесли удары по городу Вольнянск в Запорожском районе. В результате вражеского обстрела среди погибших и пострадавших есть дети.

В Запорожской областной военной администрации рассказали, что под прицелом войск РФ оказались объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома в этом населенном пункте.

Кроме того, глава ОВА Иван Федоров обнародовал видео с места вражеского обстрела, и показал последствия ударов.

Добавим, на удар по Вольнянску уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал страны Запада не медлить с оказанием военной помощи Украине, в частности, системы противовоздушной обороны.

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