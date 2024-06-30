В Киеве выросло количество пострадавших от падения обломков ракеты РФ

В Киеве в результате падения обломков российской ракеты в Оболонском районе пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Как известно, обломки ракеты повредили многоэтажку в Оболонском районе. Из поврежденного дома были эвакуированы 10 жителей, сказал Кличко. "В настоящее время к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одна пожилая женщина госпитализирована, другим оказывается помощь на месте", - рассказал мэр столицы. Все экстренные службы продолжают работать в поврежденном в доме и возле него.