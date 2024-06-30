В Киеве выросло количество пострадавших от падения обломков ракеты РФ
В Киеве в результате падения обломков российской ракеты в Оболонском районе пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Как известно, обломки ракеты повредили многоэтажку в Оболонском районе. Из поврежденного дома были эвакуированы 10 жителей, сказал Кличко.
"В настоящее время к медикам обратились пятеро пострадавших. Все - женщины, с острой реакцией на стресс. Одна пожилая женщина госпитализирована, другим оказывается помощь на месте", - рассказал мэр столицы.
Все экстренные службы продолжают работать в поврежденном в доме и возле него.
Обстрел Киева
Вечером 30 июня в Киеве и северных областях была объявлена воздушная тревога. После этого Воздушные силы предупредили о, вероятно, летящей в сторону Киева крылатой ракете, а мэр Киева сообщил о работе противовоздушной обороны в Киевской области.
Позже в сети появились фото с дымом над Киевом, а Кличко рассказал, что в Оболонский район отправились экстренные службы. Как выяснилось, обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку. Сначала было известно о двух пострадавших.
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