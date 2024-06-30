ua en ru
Вс, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия снова сбросила на Харьков ФАБ-500: фото и видео последствий удара

Воскресенье 30 июня 2024 19:36
UA EN RU
Россия снова сбросила на Харьков ФАБ-500: фото и видео последствий удара Фото: последствия авиаудара по Харькову 30 июня (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем воскресенья, 30 июня, сбросила на город Харьков авиабомбу ФАБ-500. Это уже второй случай использования этой авиабомбы россиянами для обстрелов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, ГСЧС, Харьковской областной прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре, по предварительным данным, россияне сбросили на город ФАБ-500, об этом свидетельствуют обломки, которые уже удалось собрать на месте трагедии.

По данным ГСЧС, в результате удара произошел пожар на площади 200 кв. Горело 8 грузовых автомобилей, а повреждено было еще 6 грузовых автомобилей, 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение.

В результате удара был уничтожен терминал "Новой почты".

Фото: последствия авиаудара по Харькову 30 июня (t.me/synegubov)

Удары по Харькову

Сегодня днем, 30 июня, в Харькове раздался взрыв. По данным мэра города Игоря Терехова, россияне попали управляемой авиабомбой в гражданское предприятие почти в центре Харькова.

Позже стало известно, что под российскими обстрелами сегодня оказался терминал "Новой почты".

Напомним в четверг, 27 июня, российские войска нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова . Тогда в результате удара пострадали пять человек, были повреждены частные дома, корпуса и общежития высшего учебного заведения, а также здание ГСЧС.

В прокуратуре рассказали, что тогда россияне впервые атаковали город с помощью ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Авиаудары Война в Украине
NEWS
Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам
Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США