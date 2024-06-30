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Бои в Волчанске и продвижение РФ в Красногоровке: обзор фронта от разведки Британии

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 17:42
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Бои в Волчанске и продвижение РФ в Красногоровке: обзор фронта от разведки Британии Фото: британская разведка опубликовала сводку о войне в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Волчанске идут бои, российские войска не продвигаются под Часовым Яром, но контролируют большинство Красногоровки, а в районе Клещиевки тактических успехов добились украинские Силы обороны.

Об этом говорится в обзоре британской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минобороны Британии в соцсети Х.

Волчанск. Там, по данным британской разведки, бои сосредоточены на заводе агрегатов. ВСУ пытаются выбить российские войска из этого опорного пункта на юго-востоке города.

Часов Яр. За последние 72 часа британская разведка не зафиксировала подтвержденные продвижения российской армии в районе Часового Яра. Самые интенсивные бои велись в Ивановском и Клещиевке к югу от города. ВСУ, по данным разведки, контратаковали в Клещиевке, достигая там тактических успехов.

Красногоровка. Российские войска продвинулись в Красногоровке на Кураховском направлении. По данным британской разведки, россияне, вероятно, контролируют большую часть города, а ВСУ присутствуют только на севере Красногоровки.

Авдеевка-Покровск. Направление Авдеевка-Покровска, как отмечает британская разведка, остается основной зоной сосредоточения российских войск. Россиянам удалось совершить мелкие продвижения в направлении Нью-Йорка, Пивничного и Пивденного.

"В течение следующей недели сектор Авдеевка-Покровск, вероятно, останется зоной значительного оперативного внимания российских войск, которые будут пытаться поддерживать давление на украинские Силы обороны и осуществлять возможные территориальные достижения", - считает британская разведка.

Напомним, ранее украинские военные из ОСГВ "Хортица" назвали потери россиян за июнь на восточном фронте.

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