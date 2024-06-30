Кто побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции: экзитполы

Во Франции вечером 30 июня завершилось голосование в первом туре парламентских выборов. По результатам экзит-полов, в первом туре побеждает ультраправая партия "Национальное объединение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro и BFM TV .

Впереди Францию ждет еще один тур выборов. И поскольку там действует мажоритарная система, то во втором туре ситуация может измениться.

Так, по результатам экзитпола Ifop, партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является пророссийская Марин Ле Пен, получает поддержку 34,2% избирателей. Ультралевый "Новый народный фронт" идет на втором месте с 29,1% голосов. А вот политсила президента Эммануэля Макрона окажется на третьем месте с 21,5% голосов.

А вот экзитпол, проведенный Elabe для BFMTV, RMC и La Tribune, отдает "Национальному объединению" чуть меньше - 33% голосов. "Новый народный фронт" может получить 28,5% голосов, а коалиция Макрона - 22%.

Явка в первом туре парламентских выборов во Франции стала самой высокой в 21 веке и, предварительно, составляет 69,7%.

Во второй тур выборов пройдут все кандидаты, набравшие в первом туре больше 12,5%. С учетом высокой явки, таких кандидатов будет трое или четверо.

Если же "Национальное объединение" сохранит этот уровень поддержки и во втором туре голосования, то сможет получить большинство во французском парламенте.

Лидер французских леворадикалов Жан-Люк Меланшон уже заявил, что кандидаты от его "Нового народного фронта" будут сниматься с выборов во втором туре, если это позволит не допустить в парламент кандидатов от ультраправого "Национального объединения".

"При любых обстоятельствах, наш подход простой: больше ни одного места в парламенте для "Национального объединения", - передает слова Меланшона Le Figaro.

На практике это будет означать, что если кандидат от леворадикалов занял в округе третье или четвертое место, он снимет свою кандидатуру, чаще всего - в пользу кандидата от пропрезидентской коалиции Макрона. Предварительно, коалиция Макрона сможет пройти во второй тур только в половине избирательных округов.

Однако кандидаты от партии не обязаны подчиняться партийному решению о снятии их кандидатур. На практике они могут баллотироваться во втором туре или, например, сняться с выборов, но поддержать не того кандидата, которого указывает поддержать их партия.