Может ли Украина уничтожить российский ЗРК С-500 в Крыму: ответ СБУ

Украина постоянно работает над вопросом уничтожения вражеской техники и ПВО россиян, которые расположены на оккупированных территориях.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина".

В начале июня стало известно, что Россия опрокинула в Крым элементы нового зенитно-ракетного комплекса С-500. Вероятно, это будет опытное использование установки.

С-500 ("Прометей") называют новейшим российским ЗРК большого радиуса действия. По словам самих россиян, зенитный комплекс должен дополнять предыдущие версии, например С-400.

По словам Малюка, Украина следит за всеми перемещениями российской техники в Крыму. Однако "всему свое время".

"Всем свое время мы постоянно работаем, в том числе и над вражескими системами ПВО. Конечно, впереди будет много разных сюрпризов", - сказал Малюк.

Он также отметил, что в целях безопасности он заявил, что не будет открывать все детали.

"Планов очень много, и они исходят из анализа обстановки на поле боя. Но раскрывать я их не буду", - подчеркнул глава СБУ.

С-500 в Крыму

Напомним, после того, как руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россияне стащили в оккупированный Крым элементы зенитно-ракетного комплекса С-500.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что Украина не фиксировала использование россиянами ЗРС С-500.

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