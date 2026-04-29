"Вы бы разговаривали на французском": Чарльз ІІІ подколол Трампа во время торжественного ужина

Британский король Чарльз III во время торжественного ужина в Белом доме потроллил президента США Дональда Трампа. Он в шутливой форме сказал, что если бы не Британия, американцы разговаривали бы на французском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и сообщение президента Франции Эммануэля Макрона в X .

В своей речи Чарльз III отреагировал на заявление американского президента о роли США в мировой истории. В частности, он прокомментировал слова Трампа о том, что "европейские страны разговаривали бы на немецком", если бы не Соединенные Штаты.

"Осмелюсь сказать, что если бы не мы, вы бы разговаривали на французском", - подчеркнул британский король.

Макрон подхватил шутку, вырезал ее для своих социальных сетей, и ответил: "Это было бы шикарно!"

Кроме того, Чарльз ІІІ не обошел и масштабную перестройку Белого дома. В частности, он напомнил о поджоге Белого дома в 1814 году и пошутил, что это была "британская попытка перестройки" резиденции американского президента.

Шутка британского короля прозвучала на фоне того, что прошлой осенью Трамп снес Восточное крыло, чтобы построить на этом месте огромный бальный зал. Она по площади составит около 90 тысяч квадратных футов и предусматривает трату на проект 400 млн долларов.

Визит короля Великобритании в США

Напомним, Дональд Трамп в первые минуты разговора с королем Чарльзом III, вероятно, озвучил тревожные данные о планах российского диктатора на войну в Украине. Специалистка по чтению по губам Никола Хиклинг проанализировала видео встречи и расшифровала слова американского политика.

Во время своего выступления в Конгрессе США король Великобритании Чарльз III сделал завуалированный сигнал Дональду Трампу и республиканцам не сокращать помощь Украине.