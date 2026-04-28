Трамп и Чарльз III встретятся без камер из-за опасений повтора "сценария с Зеленским", - СМИ

Встреча короля Чарльза III с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне пройдет закрыто. Все из-за опасений повторения скандала с президентом Украины Владимира Зеленского в феврале 2025 в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

На закрытом формате встречи в Овальном кабинете настояли именно британские чиновники.

Почему встреча - без прессы

В феврале 2025 года Трамп раскритиковал Зеленского прямо в прямом эфире - во время встречи в Белом доме. Чтобы подобное не повторилось с британским монархом, чиновники договорились: король Чарльз III появится перед прессой только в начале встречи - для фото. Далее все журналисты покинут комнату.

Что планируется на визите

Король прибыл в Вашингтон в понедельник вечером. Во вторник - ключевые события:

двусторонняя встреча с Трампом в Овальном кабинете;

выступление перед Конгрессом США.

На всех мероприятиях рядом с монархом будут сотрудники дворца и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

"Живой щит" для короля

Дипломатические источники рассказали, что Купер готова вмешаться, если переговоры пойдут не по плану.

"Она готова броситься в действие как живой щит для короля, если Трамп начнет критиковать Стармера или Великобританию в целом, как он склонен делать", - сказал один из источников.

Впрочем, правительственные инсайдеры говорят, что скорее всего, Чарльз справится сам.

"Он имеет десятилетия опыта в подобных вещах, в том числе встречи с некоторыми довольно сложными персонажами. Он читает все свои документы и точно знает, что происходит. Мы думаем, что с ним все будет хорошо", - сказал другой источник.

Некоторые чиновники считают, что в своем выступлении Чарльз затронет темы окружающей среды и поддержки Украины. Эти темы можно расценить как косвенную критику администрации Трампа - но король, вероятно, будет формулировать их в общем виде, без конкретных выпадов.

Что Трамп сказал о короле

Сам Трамп в воскресенье в эфире телеканала CBS News похвалил Чарльза за то, что тот не отменил поездку после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

"[Король] - замечательный человек, и мы с нетерпением ждем этого. Он действительно фантастический человек и потрясающий представитель, и он смелый", - сказал президент.

Британская сторона возлагает на поездку большие надежды, ведь отношения между двумя странами сейчас переживают один из самых сложных периодов за десятилетия.

Недавно Трамп угрожал местью после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Рэйчел Ривз публично раскритиковали его позицию относительно войны в Иране. Правительство надеется, что личная встреча с монархом смягчит риторику американского президента.