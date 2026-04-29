Чарльз III сравнил 11 сентября с войной в Украине: к чему призвал Трампа и США

00:54 29.04.2026 Ср
3 мин
Король выступая в Конгрессе назвал Штаты - "сердцем НАТО", вспомнил об Украине и стрельбе в Вашингтоне
aimg Филипп Бойко
Чарльз III сравнил 11 сентября с войной в Украине: к чему призвал Трампа и США Фото: король Великобритании Чарльз III (Getty Images)

Король Британии Чарльз III во время своего визита в Вашингтон, посвященного 250-й годовщине Декларации независимости США, выступил перед Конгрессом США. Он призвал к дальнейшей поддержке Украины на фоне угроз Трампа и коснулся тем НАТО и глобального потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую Independent.

Читайте также: Рейтинг Трампа скатился до самого низкого показателя за весь его нынешний срок

Король Чарльз дал четкий ответ Трампу в Конгрессе и заявил, что США остаются "сердцем" НАТО, а любые попытки ослабить Альянс, на что намекает Трамп, ставят под удар безопасность всего цивилизованного мира.

Монарх подчеркнул исключительную роль американских военных. Он напомнил, что безопасность Европы и Северной Америки неразрывно связана с мощью США. Это не просто слова, а фундамент выживания демократий.

"От глубин Атлантики до катастрофически тающих ледников Арктики, преданность и опыт Вооруженных сил Соединенных Штатов и их союзников лежат в основе НАТО, они обязались защищать друг друга, защищать наших граждан и интересы, оберегать североамериканцев и европейцев от наших общих противников", - заявил король.

Призыв поддержать Украину

Отдельное внимание Чарльз III уделил войне в Украине. Он провел параллель с событиями 11 сентября 2001 года. Тогда НАТО впервые применило статью 5 о коллективной обороне. По мнению короля, сейчас мир нуждается в таком же единстве.

Монарх подчеркнул перед законодателями: "Та же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее смелого народа - чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир".

Реакция на стрельбу в Вашингтоне

Речь не обошлась без упоминания об актуальных угрозах внутри США. Недавно ужин корреспондентов Белого дома превратился в хаос из-за стрельбы.

Чарльз III призвал к единству, несмотря на внутренние споры: "Какими бы ни были наши разногласия, какие бы ни были разногласия, мы едины в нашем обязательстве поддерживать демократию, защищать всех наших людей от вреда и приветствовать мужество тех, кто ежедневно рискует своей жизнью, служа нашим странам".

Климатический кризис и будущее поколений

Монарх предостерег политиков от изоляционизма. Он призвал не становиться "самозамкнутыми". Кроме военных угроз, король напомнил об экологической катастрофе, а это вызов для всего человечества.

"Глядя в следующие 250 лет, мы также должны задуматься о нашей общей ответственности за охрану природы, нашего ценного и незаменимого достояния", - резюмировал он.

Что еще известно о визите короля в США

Мы уже информировали, что Трамп в первые минуты встречи с Чарльзом III, вероятно, сделал тревожное заявление о планах диктатора Путина. Профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг расшифровала разговор Трампа с королем.

Также стало известно, что встреча короля Чарльза III с Дональдом Трампом пройдет закрыто, чтобы не было скандалов. На закрытом формате встречи в Овальном кабинете настояли именно британские чиновники.

А на второй, 29 апреля, день визита британских монархов запланирован ряд мероприятий и торжеств. Например, королевская чета примет участие в церемонии осмотра 300 военнослужащих Соединенных Штатов, на которой будут присутствовать почти 500 военнослужащих Вооруженных сил США.

РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
