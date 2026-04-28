ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Путин хочет уничтожить население". Разговор Трампа с королем Британии прочитали по губам

17:35 28.04.2026 Вт
2 мин
Что президент США нашептал королю Чарльзу III?
aimg Иван Носальский
Фото: король Британии Чарльз III и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в первые минуты встречи с королем Великобритании Чарльзом III, вероятно, сделал тревожное заявление о планах российского диктатора Владимира Путина на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Читайте также: Путин был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине: Трамп о разговоре с главой Кремля

Как пишет издание, профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг расшифровала разговор Трампа с королем.

После обмена приветствиями американский лидер якобы упомянул покушение на его жизнь, которое произошло во время торжественного ужина с журналистами.

"Я бы предпочел не стоять здесь слишком долго", - сказал в ответ британский монарх.

После этого американский лидер, вероятно, резко сменил тему.

"Сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны", - сказал Трамп.

Король Чарльз предложил обсудить этот вопрос позже, но президент США продолжил:

"У меня есть ощущение… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население".

После этого разговор переключился на "гордость" Трампа - проект по строительству бального зала на территории Белого дома стоимостью 400 миллионов долларов.

Затем президент США и первая леди пригласили гостей в Белый дом.

Разговоры Трампа с Путиным

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявлял о том, что он "разговаривает" с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он выразил надежду, что США добьются результата в контексте мирных усилий по завершению войны РФ против Украины.

Также недавно Трамп заявлял, что если российский диктатор Владимир Путин согласится посетить саммит G20 в Майами, это "будет очень полезно".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
"Туапсе, у вас пропущенный!": все о тройном ударе Украины по ключевому НПЗ России
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО