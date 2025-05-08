Украина может усилить контроль за языком в соцсетях: кто будет отвечать за нарушения
Украина планирует усилить контроль за использованием государственного языка в онлайн-пространстве. Это касается соцсетей, медиа и сфер обслуживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.
На первом заседании рабочей группы по наработке изменений в языковом законодательстве Кремень отметил, что усиление позиций государственного языка в сферах образования, интернета и обслуживания являются критически важными для национальной безопасности.
"Надеюсь, что в ближайшее время будут подготовлены законодательные предложения, которые усилят позиции украинского языка в сферах образования, интернета и обслуживания", - сказал он.
По его словам, в условиях российско-украинской войны, когда враг атакует не только на поле боя, но и информационно, важно вовремя и эффективно противостоять кремлевской пропаганде.
"Вопрос языка - это вопрос нашей идентичности. Именно поэтому защита государственного языка и усиление ответственности за нарушение языкового законодательства - это шаги на пути противодействия захватническим планам недоимперии", - отметил Кремень.
Известно, что рабочая группа будет работать над подготовкой предложений, которые позволят:
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нормировать язык предоставления услуг предприятиями, учреждениями и организациями, которые находятся на границе между образованием и сферой услуг, четко распространив на них общие требования языкового законодательства;
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уточнить требования законодательства о языке предоставления услуг, обеспечив безусловное право на получение услуг на украинском языке;
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усилить требования к украинскому как языку работы и защиту работников на работе и при приеме на работу от дискриминации по признаку украинского языка;
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уточнить требования к языку медиа, прежде всего в части распространения языковых требований, действующих для прессы, радио и телевидения, на онлайн-медиа, и информацию, которую медиа распространяют на платформах общего доступа;
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упростить и сделать более действенной процедуру привлечения нарушителей языкового законодательства к ответственности, в частности путем внесения необходимых изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Языковой контроль в Украине
В конце прошлого года стало известно, что в Украине началось замедление процессов украинизации, что вызвало беспокойство государственных институтов.
В частности, оказалось, что дети стали реже общаться на украинском языке как в школе, так и дома и в социальных сетях.
Ранее в этом месяце в украинских школах начались проверки на украинский язык. Кремень отметил, что образовательный процесс касается всех видов деятельности на территории школы.
"Украинский должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище", - пояснил уполномоченный по защите государственного языка.
Заметим также, что ранее в этом году Креминь заявил, что Украина готовится внедрить новые регуляции по использованию украинского языка в интернете, в частности на видеоплатформах, таких, как YouTube и TikTok.
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