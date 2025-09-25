Ветерани та їх рідні можуть вивчати українську мову безкоштовно: де знайти курси

Ветеранів, а також членів сімей захисників і захисниць нашої держави запрошують на безкоштовні курси з вивчення української мови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Ініціатива реалізується в межах Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року", - підсумували у КМДА.

Зазначається, що курси - безкоштовні для різних категорій громадян , зокрема:

Деякі з ресурсів на платформі (скриншот: speakukraine.net)

Уточнюється, що за відповідним посиланням - доступні інноваційні технології навчання для дітей і дорослих.

У КМДА розповіли (посилаючись на проект Міністерства у справах ветеранів України), про роботу Національної платформи з вивчення української мови.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні можуть посилити контроль за використанням державної мови в онлайн-просторі (що стосується і соціальних мереж, і медіа, і сфер обслуговування).

Ми пояснювали також, яку мову українці вважають рідною та якими розмовляють вдома й на роботі.

Тим часом уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає за потрібне скасувати "особливий статус російської мови" в Україні.

Крім того, за її словами, суспільна підтримка заборони виконання пісень російською мовою в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.

Читайте також, як ветерану знайти фахівця із супроводу й чим він допоможе.