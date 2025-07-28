Песни на публике на языке врага? Омбудсмен объяснила, что необходимо изменить в Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что общественная поддержка запрета исполнения песен на русском языке в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу языкового омбудсмена.

Реакция омбудсмена на дискуссии о песнях на русском

Комментируя многочисленные публичные дискуссии и скандалы о недопустимости исполнения русскоязычных песен в общественном пространстве Ивановская отметила, что в условиях полномасштабной войны публичное исполнение такого репертуара (даже если оно не запрещено):

негативно воспринимается обществом;

справедливо вызывает неприятие.

По ее словам, общественная поддержка запрета исполнения песен на языке государства-агрессора в публичном пространстве требует четкого законодательного урегулирования.

Что о песнях на русском языке говорит законодательство

Согласно статье 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный.

"Однако закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений - в частности песен - при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам", - отметила Уполномоченная.

Таким образом, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением этого закона.

В то же время статьей 15 закона "О культуре" ограничивается воспроизведение музыкальных произведений:

российских артистов, которые являются или были в любой период после 1991 года гражданами РФ;

созданных физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было гражданином (или зарегистрировано в государстве), которое в любое время признано государством-агрессором.

"Но и здесь речь идет не о языке исполнения", - подчеркнула Ивановская.

Может ли омбудсмен "влиять" на исполнение песен на русском

Уполномоченная по защите государственного языка напомнила, что согласно закону о государственном языке:

имеет мандат осуществлять контроль за применением государственного языка во время публичных мероприятий (в частности за тем, на каком языке были сделаны объявления, афиши, билеты и т.д.);

не наделена полномочиями по ограничению или запрету исполнения произведений на других языках (если это не нарушает требований, установленных другими законами).

Между тем случаи, когда речь идет о возможных нарушениях законов насчет запрета российского культурного продукта или правопорядка во время концертов, - это предмет реагирования органов Национальной полиции Украины.

Отношение украинцев к исполнению песен на русском

"Важно понимать, что правовая допустимость не означает культурную и общественную приемлемость. А общественная легитимность во время войны приобретает особое значение. Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан - и это безусловно", - поделилась Ивановская.

Она добавила, что "во время, когда идет война не только за территории, но и за символы, язык и идентичность, сцена и улица - это тоже пространства смыслов".

"И они должны звучать на украинском - языке духовной силы украинства", - подчеркнула языковой омбудсмен.

Как можно решить вопрос песен на русском в Украине

Ивановская напомнила, что в ряде городов Украины (в частности в Киеве и Тернополе), в ответ на общественный запрос:

были приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта на местном уровне;

не было предусмотрено никаких санкций.

"Стоит отметить: кроме общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", - подчеркнула Уполномоченная.

Она добавила, что украинское общество "четко демонстрирует свой моральный выбор - в пользу украинского как языка сопротивления, силы и будущего".

"Задача государства - создать для этого понятные, легитимные и эффективные правовые инструменты", - подытожила языковой омбудсмен.

Предложение заблокировать песни на русском на стримингах

17 февраля 2025 года на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение языкового активиста Александра Леоненко заблокировать на стриминговых платформах в Украине (Apple Music, Spotify и др.) песни на русском языке - независимо от национальности исполнителя.

Автор петиции отметил, что для реализации такого запрета необходимо ввести соответствующие законодательные инициативы, а также предложил чиновникам "провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержки национальной идентичности".

Кроме того, Леоненко привел исчерпывающее обоснование своих предложений и аргументы, "которые могут подтвердить возможность КМУ повлиять на ситуацию с русскоязычной музыкой на стриминговых платформах".

К такой инициативе практически сразу присоединилось немало граждан. Уже на третий день (днем 20 февраля), под петицией было собрано почти 28 тысяч подписей (из 25 тысяч необходимых).

Позже на предложение заблокировать песни на русском языке на стримингах ответили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций. Тем временем петиция была переслана на рассмотрение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Тогдашний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отреагировал на электронную петицию. Он сообщил, в частности, что профильным министерствам поручили "дополнительно проработать указанный вопрос".