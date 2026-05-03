Весенние наводнения 2026: навредили ли реки украинцам и где воды до сих пор "многовато"

Главное: Общая ситуация : на большинстве рек Украины половодье 2026 года прошло без негативных последствий, ведь было коротким и малоактивным (из-за погоды в марте).

: на большинстве рек Украины половодье 2026 года прошло без негативных последствий, ведь было коротким и малоактивным (из-за погоды в марте). Локальные подтопления : напряженная ситуация возникла в апреле на Южном Буге - местами были подтоплены дороги и жилые дома.

: напряженная ситуация возникла в апреле на Южном Буге - местами были подтоплены дороги и жилые дома. Ситуация на Днепре : на Верхнем Днепре (пост "Неданчичи") фиксируют максимальный уровень воды, однако угрозы "красного" уровня опасности сейчас нет.

: на Верхнем Днепре (пост "Неданчичи") фиксируют максимальный уровень воды, однако угрозы "красного" уровня опасности сейчас нет. Десна и Сейм : на этих реках пик половодья продолжается, местами вода выходит на пойму (а ее уровень повышается на 1-2 см в сутки).

: на этих реках пик половодья продолжается, местами вода выходит на пойму (а ее уровень повышается на 1-2 см в сутки). Безопасность Киева: в пределах столицы уровень Днепра контролируется Киевским и Каневским водохранилищами, режимы которых устанавливает специальная комиссия.

Много ли вреда нанесли реки весной этого года

Эксперт рассказала, что уже сейчас на большинстве рек Украины весеннее половодье сформировалось.

Прошло оно, по ее словам, "без негативных последствий".

"Однако на отдельных участках вода вышла на пойму, что является естественным процессом", - поделилась Корниенко.

Она напомнила, что в целом весеннее половодье формируется тогда, когда начинается таяние снежного покрова.

"В этом году это произошло в конце февраля. Паводок был коротким, малоактивным и без негативных последствий, потому что март оказался довольно сухим", - объяснила ученый.

Где и когда сложилась особенно "напряженная ситуация"

Специалист сообщила, что "напряженная ситуация" сложилась раньше на реках бассейна Южного Буга - локально.

"Поскольку реки этого бассейна - чрезвычайно зарегулированы", - констатировала гидролог.

Она уточнила, что в феврале - когда началось активное снеготаяние и были значительные осадки - "к естественному процессу весеннего половодья добавилась еще активная водохозяйственная деятельность".

"То есть водохранилища и пруды неконтролируемо сбросили воду ниже по течению, что ухудшило ситуацию и затопило определенные территории", - объяснила Корниенко.

Согласно ее информации, на отдельных участках на реках бассейна Южного Буга вода:

превысила отметки ;

; частично затопила отдельные жилые дома и дороги местного значения.

На каких реках Украины воды до сих пор "многовато"

По состоянию на сейчас, по словам Корниенко, так называемых "красных" зон опасности - нет.

В то же время она напомнила, что особенно большие бассейны в Украине имеют Днепр и Десна.

Поэтому там весеннее половодье - "длительный процесс".

"На Верхнем Днепре - в створе гидрологического поста "Неданчичи" - отмечается максимальный уровень воды", - рассказала гидролог.

Между тем на приустьевом участке Припяти - "пик уже прошел".

А вот на участке Десны от села Макошино до села Летки - еще развивается половодье. Там уровень воды "повышается на 1-2 см за сутки".

"Но негативных последствий здесь нет", - отметила представительница УкрГМЦ.

Она сообщила, что максимальный уровень половодья формируется сейчас на притоке Десны - реке Сейм (вблизи гидрологического поста в селе Мутин).

"Формируется максимальный уровень на участке Десны от границы до села Розлеты", - поделилась Корниенко.

Как "регулируется" Днепр в пределах Киева

Корниенко напомнила, что Днепр в пределах Украины "в естественном состоянии" - только:

от границы с Беларусью;

до начала Киевского водохранилища.

То есть "все, что идет ниже - зарегулированные участки".

При этом в пределах Киева "река регулируется работой Киевского и Каневского водохранилищ".

"Режимы которых ежемесячно устанавливают на межведомственной комиссии при Государственном агентстве водных ресурсов", - подытожила эксперт.

Напомним, Кабинет министров Украины поручил ответственным органам и областным администрациям подготовиться к преодолению последствий весенних наводнений и паводков еще в феврале 2026 года.

Уже тогда из-за снегопадов, резкой оттепели и дождей фиксировали существенные подтопления в разных областях. Местами даже ограничивали движение транспорта.

Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра регулярно предупреждали граждан об опасных гидрологических явлениях.