ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Большая вода уже в марте: какие регионы под угрозой и какую поддержку готовит власть

Четверг 26 февраля 2026 16:18
UA EN RU
Большая вода уже в марте: какие регионы под угрозой и какую поддержку готовит власть Фото: Кабмин готовит механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинское правительство готовит механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений во время весенних паводков. Под угрозой центральные области, Карпатский регион и Одесская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Свириденко поручила срочно готовить ремонт дорог: какие трассы восстановят первыми

Свириденко провела совещание по подготовке к весенним паводкам вместе с вице-премьер-министром по восстановлению, министром внутренних дел, министром социальной политики и главой ГСЧС.

По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность - прежде всего для этих регионов. Сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области.

Премьер отметила, что во всех областях работают ситуационные центры. Обеспечен постоянный обмен информацией между ОГА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.

По ее словам, ГСЧС и главам ОГА поручили сформировать резервы необходимой техники, топлива и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.

"Готовим также механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплате денежной помощи, в частности на оздоровление детей, и дополнительной поддержке уязвимых групп", - рассказала Свириденко.

Кабмин готовит план защиты в случае подтоплений во время паводков

Напомним, еще 18 февраля Кабинет министров Украины поручил ответственным органам и областным администрациям подготовиться к преодолению последствий наводнений и паводков весной 2026 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что профильные министерства - Минэкономики, Минразвития, Минсоцполитики, Минфин, Министерство внутренних дел - а также ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса. Последние могут пострадать в результате наводнения и паводков весной 2026 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко
Новости
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше