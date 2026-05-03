Грозит ли Украине гидрологическая засуха и почему реки мелеют: блиц с гидрологом

Весеннее половодье в Украине в этом году прошло без масштабных последствий. По состоянию на конец апреля на отдельных участках Днепра и Десны отмечается формирование максимумов.

О том, есть ли в Украине сейчас "красные зоны" опасности на реках, грозит ли им критическое маловодие и насколько заранее можно предсказать гидрологические чрезвычайные события – в блиц-интервью РБК-Украина рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Корниенко.

Главное: Ситуация сейчас: Весеннее половодье 2026 года прошло без масштабных последствий, на Десне и Верхнем Днепре продолжается формирование максимальных уровней воды.

Весеннее половодье 2026 года прошло без масштабных последствий, на Десне и Верхнем Днепре продолжается формирование максимальных уровней воды. "Красные зоны": Сейчас критических угроз подтопления жилых массивов нет, ситуация стабильная.

Сейчас критических угроз подтопления жилых массивов нет, ситуация стабильная. Человеческий фактор: Неконтролируемая застройка пойм, хаотичные сбросы воды из прудов и водохранилищ усиливают последствия природной стихии, создавая локальные затопления.

Неконтролируемая застройка пойм, хаотичные сбросы воды из прудов и водохранилищ усиливают последствия природной стихии, создавая локальные затопления. Угроза маловодья: Все чаще наблюдаются случаи гидрологических засух, оценку которых УкрГМЦ проводит с июня – в начале сезонного явления межени.

Все чаще наблюдаются случаи гидрологических засух, оценку которых УкрГМЦ проводит с июня – в начале сезонного явления межени. Специфика Карпат: Регион остается непредсказуемым – уровень воды в горах может стать критическим за считанные часы.

Регион остается непредсказуемым – уровень воды в горах может стать критическим за считанные часы. Точность прогнозов: достоверный гидрологический прогноз напрямую зависит от точности метеорологических прогнозов.

достоверный гидрологический прогноз напрямую зависит от точности метеорологических прогнозов. Гидрологические наблюдения: В Украине около 200 пунктов наблюдения при общем количестве рек более 63 тысячи. Данные мониторинга на оккупированных территориях отсутствуют.

С какими проблемами сталкиваются украинские реки (инфографика РБК-Украина)

Большая вода-2026: что происходит на реках Украины и есть ли угрозы затоплений

– Какая ситуация с половодьем сейчас? Мы уже прошли пик или стоит ожидать новых разливов?

– Уже сейчас на большинстве рек Украины весеннее половодье сформировалось и прошло без негативных последствий. Однако на отдельных участках вода вышла на пойму, что является естественным процессом.

На реках бассейна Южного Буга локально сложилась напряженная ситуация, поскольку реки этого бассейна чрезвычайно зарегулированы.

В феврале, когда началось активное снеготаяние и были значительные осадки, к естественному процессу весеннего половодья добавилась еще активная водохозяйственная деятельность. То есть водохранилища и пруды неконтролируемо сбросили воду ниже по течению, что ухудшило ситуацию и затопило определенные территории.

А в отдельных участках на реках бассейна Южного Буга вода превысила отметки частичного затопления отдельных жилых домов, дорог местного значения.

– То есть сейчас у нас нет красных зон опасности?

– Нет. Весеннее половодье формируется, когда начинается таяние снежного покрова. В этом году это произошло в конце февраля. Половодье было коротким, малоактивным и без негативных последствий, потому что март оказался довольно сухим.

Днепр и Десна – это большие бассейны, поэтому весеннее половодье здесь – длительный процесс. На Верхнем Днепре в створе гидрологического поста Неданчичи отмечается максимальный уровень воды.

На приустьевом участке Припяти пик уже прошел. На участке Десны от села Макошино до села Летки еще развивается половодье – уровень повышается на 1-2 см в сутки, без негативных последствий.

Также формируется максимальный уровень половодья сейчас на притоке Десны реке Сейм вблизи гидрологического поста в селе Мутин.

Сформировались максимальные уровни на участке Десны от границы до села Розлеты, с выходом воды на пойму и локальным нарушением транспортного сообщения местного значения.

Начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Корниенко (фото: dsns.gov.ua)

– В каком состоянии Днепр в пределах Киева? Есть ли угрозы подтопления столичных районов?

– Днепр в пределах Украины в естественном состоянии есть только от границы с Беларусью и до начала Киевского водохранилища. Все, что идет ниже – зарегулированные участки.

В пределах Киева река регулируется работой Киевского и Каневского водохранилищ, режимы которых ежемесячно устанавливают на межведомственной комиссии при Государственном агентстве водных ресурсов.

– В прошлом году река Зубра внезапно вышла из берегов из-за ливня, затопив отдельные районы Львова и окрестности. Насколько такие случаи могут стать систематическими?

– Ливни быстро повышают уровень воды, особенно на малых реках. Во Львовской области тогда наблюдались значительные дожди и они имели региональный характер. Надо учитывать еще фактор человеческого вмешательства в речную сеть. У нас по всей Украине идет плотная застройка вплотную к рекам.

Однако у водоемов должна быть законно выделена свободная природоохранная зона именно на случай выхода реки из берегов. Ведь не так просто существуют пойменные территории. Это как природные ниши для приема лишней воды из рек.

Поэтому такие случаи, как с Зуброй, случаются. Предусмотреть их трудно, поскольку ливни носят локальный характер. На этой реке отсутствуют гидрологические пункты наблюдения, однако был выдан общий прогноз по территории Львовской области.

Последствия паводка на реке Зубра во Львовской области в июле 2025-го (фото: Getty Images)

– Насколько непредсказуемыми сейчас являются реки в Карпатах?

– Карпаты – это паводкоопасный регион. Здесь ситуация может меняться буквально за часы. Значительные дожди могут вызывать резкие повышения уровней воды в реках.

В этом году весеннее половодье в Карпатах было невыраженным или слабо выраженным. Уже сегодня горные реки постепенно снижают водность.

В отдельные дни с февраля по апрель дожди привели к невысоким паводкам. Но это даже скорее кратковременное повышение уровня воды и водности рек, чем полноценные паводки.

Негативных последствий не было. Здесь больше встает вопрос о маловодье. Если не будет интенсивных осадков, то реки постепенно будут входить в маловодную фазу.

– Как в целом охарактеризуете состояние украинских рек? Наблюдаете ли аномалии в последнее время?

– Каждая отдельная река в каждом регионе имеет свои физико-географические характеристики и гидрологический режим. Поэтому говорить здесь об аномалиях трудно.

Реки имеют свои фазы водности. Весна – это период половодья – сезонного явления, когда снег тает и река повышает свою водность.

Затем уровень воды снижается. Это явление называется летне-осенней меженью. Иногда реки в этот период переходят на подземное питание.

Однако при значительных осадках могут формироваться паводки. Это все прогнозируется и анализируется в оперативном режиме непосредственно, когда именно явление ожидается.

От потопов до засухи: угрожает ли украинским рекам маловодие

– Мы все чаще слышим о маловодье – действительно ли украинские реки постепенно мелеют?

– Действительно, вопрос маловодья (гидрологической засухи) появляется все чаще, на отдельных участках преимущественно начиная с июня по ноябрь. Однако каждый год бывает по-разному.

К примеру, в прошлом году весеннее половодье в Украине было практически невыраженным на большинстве рек Украины. Случаи маловодья фиксировались на отдельных участках рек еще с апреля-мая. В этом году ситуация еще более-менее, поскольку половодье хоть и низкое, но было.

Осенью 2024-го уровень Днепра в пределах Запорожья упал более чем на 5,5 метров (фото: Getty Images)

–​​​​​​​ Кроме плотной застройки берегов, что еще критически влияет на состояние рек?

– В Карпатах хуже всего – это вырубка лесов, поскольку деревья способны задерживать влагу в почве. Локальные ливни могут приводить к повышению уровня воды, особенно на малых реках.

В карпатском регионе у нас не все реки охвачены гидрологическими наблюдениями, поэтому можем оперировать данными только тех участков, где есть пункты. Однако в большинстве случаев ливни приводят к локальному увеличению водности и выходу воды на пойму.

Ситуация на малых реках меняется спонтанно за часы, потому что быстро повышается вода. А вот на больших реках это более контролируемо.

– При каких условиях ливни в Карпатах угрожают не только паводками, но и селевыми потоками?

– Если влага в почве накапливается, на склонах есть достаточно обломочного материала – есть угрозы схода селевых потоков с горных массивов. При интенсивных и длительных дождях на определенных участках возникают такие опасности.

Селевые потоки характерны для крутых склонов. Здесь есть определенная специфика. Если есть опасность схода селевых потоков – выдается соответствующее предупреждение об этом.

От мониторинга до предупреждения: как работает сеть гидрологических наблюдений

–​​​​​​​ Насколько хорошо водная система Украины покрыта пунктами наблюдения?

– В Украине более 63 тысячи рек, включая малые и очень малые реки. Сеть гидрологических постов насчитывает около 200 пунктов наблюдения. Преимущественно они расположены на больших и средних реках. Конечно это количество не является достаточным.

–​​​​​​​ Значительная часть рек оказалась под оккупацией. Есть ли у вас возможность отслеживать, что там происходит?

– Нет, к сожалению, никакой информации нет.

–​​​​​​​ На сколько заранее можно предусмотреть чрезвычайные происшествия на реках и, соответственно, предупредить о них население?

– Гидрологическое предупреждение зависит от точного и обоснованного метеорологического прогноза. Если прогнозируют сильные осадки, мы анализируем ситуацию и выдаем предупреждение, если это будет касаться изменения гидрологической ситуации и опасных гидрологических явлений.

Паводок в Карпатах (фото: Getty Images)

– Есть ли уже предварительные гидрологические прогнозы на лето-2026?

– Нет, поскольку мы привязываемся к метеорологическому прогнозу, который считается более точным на ближайшие пять дней.

Конечно, стараемся анализировать тенденции и прогнозировать на большие периоды, но точными являются именно краткосрочные прогнозы по мере развития метеорологической ситуации.

Наш отдел занимается оперативным анализом гидрологического режима рек Украины. Ежедневно специалисты оценивают ситуацию, если есть какая-то опасность, которая приводит к негативным последствиям как для людей, так и для секторов экономики нашей страны, мы выпускаем предупреждения, готовим специальные прогнозы и доводим до граждан.

Наша цель – спрогнозировать и предупредить о возможных негативных последствиях. Предупреждения публикуются на сайте Украинского гидрометеорологического центра и его официальных страницах в соцсетях.