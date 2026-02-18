Украину ждут наводнения весной: Кабмин готовит план защиты

Кабинет министров Украины поручил ответственным органам и областным администрациям подготовиться к преодолению последствий наводнений и паводков весной 2026 года.

"Сегодня на заседании Кабмина поручили ответственным органам вместе с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаем в течение этой весны", - отмечается в сообщении. Свириденко также добавила, что профильные министерства - Минэкономики, Минразвития, Минсоцполитики, Минфин, Министерство внутренних дел - а также ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса. Последние могут пострадать в результате наводнения и паводков весной 2026 года.