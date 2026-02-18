ua en ru
Украину ждут наводнения весной: Кабмин готовит план защиты

Украина, Среда 18 февраля 2026 21:20
Украину ждут наводнения весной: Кабмин готовит план защиты Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины поручил ответственным органам и областным администрациям подготовиться к преодолению последствий наводнений и паводков весной 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Читайте также: Снежный плен и большая вода: последствия масштабной непогоды в Украине 16 февраля

"Сегодня на заседании Кабмина поручили ответственным органам вместе с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаем в течение этой весны", - отмечается в сообщении.

Свириденко также добавила, что профильные министерства - Минэкономики, Минразвития, Минсоцполитики, Минфин, Министерство внутренних дел - а также ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса. Последние могут пострадать в результате наводнения и паводков весной 2026 года.

Отметим, что стихия уже сейчас бьет по Украине. Так, 18 февраля в разных регионах фиксируют ощутимые последствия непогоды - от подтопления до гололеда. Из-за осложнения погодных условий на отдельных участках дорог пришлось временно ограничить движение некоторых видов транспорта.

На фоне резкого изменения погоды в Украине последствия ликвидировать последствия непогоды в ряде областей начали еще 16 февраля. Фиксировалось много случаев подтопления, падения деревьев, увеличение количества ДТП и перебои с электроснабжением.

Также в Сумах из-за резкого потепления, интенсивных осадков и таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. В результате подтоплений вода зашла в жилые массивы и объекты критической инфраструктуры и частные домовладения.

Подробнее о прогнозе погоды на эту неделю - в материале РБК-Украина.

