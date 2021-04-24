Весняні новинки Apple і кисень на Марсі. Головне зі світу технологій

Фіолетовий iPhone, iMac і iPad Pro на фірмовому чіпі Apple

На весняній презентації Apple представила відразу кілька гаджетів. Зокрема, до лінійки смартфонів iPhone 12 додалася модель фіолетового кольору. Також представили розумні мітки AirTag по 29 доларів, яка допоможе не втратити, наприклад, сумку або ключі. Оновилася і телеприставка Apple TV 4K - вона отримала актуальний процесор і цінник від 179 доларів.

Але головними на презентації стали нові лінійки iMac і iPad Pro, які тепер працюють на фірмовому чіпі M1. Ціни на iMac в США стартують від 1 299 доларів, на iPad Pro - від 799 доларів.

Фото: новинки Apple (скріншот з презентації Apple)

Android 12 стане менш "жадібним" до пам'яті смартфонів

Google випустив третю попередню версію Android 12 для розробників. У свіжій збірці є багато нових функцій, які стосуються роботи додатків, акумулятора і створення скріншотів. Крім того, змінився дизайн віджетів і меню налаштувань.

До того ж в одній з тестових збірок Android 12 виявили раніше неанонсовану функцію. Вона покликана знизити навантаження на залізо смартфонів, віправляючи в сон додатки, які давно не використовувалися, та звільняючи місце на накопичувачі.

Microsoft запустить альтернативу ChromeOS

За даними мережевих інсайдерів, Microsoft готується запустити новий сервіс Cloud PC. Він надасть користувачам доступ до віртуальних комп'ютерів під керуванням Windows з будь-якого сумісного пристрою. Це дозволить заощадити на покупці або апгрейді власного ПК.

Топ месенджерів в Україні

За даними Київського міжнародного інституту соціології, на початок 2021 найбільш поширеним месенджером в Україні є Viber яким користується 66% опитаних.

Другим за популярністю є Messenger від Facebook - 35%. На третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram (використовують 24% опитаних) і WhatsApp (21%). Twitter використовує для передачі повідомлень тільки 6% опитаних.

При цьому трохи більше чверті українців взагалі не використовують месенджери в смартфонах.

Перший кисень з атмосфери Марса

Марсохід Perseverance на 60-й день перебування на Марсі зміг отримати кисень з місцевої атмосфери. Очікується, що це відкриття допоможе в майбутньому забезпечити повітрям людей на Марсі. Атмосфера Червоної планети на 96% складається з вуглекислого газу.

Крім того, отримання кисню має дозволити в майбутньому виробляти паливо на Марсі.

Політ вертольота на Марсі

Також на цьому тижні безпілотний вертоліт NASA Ingenuity, який прибув на планету разом з Perseverance, здійснив перший випробувальний політ. Дані польоту поки розшифровуються, але точно відомо, що апарат здійснив успішний підйом, завис на деякий час і успішну сів на поверхню.

Маск хоче побудувати базу на Місяці та місто на Марсі

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск вважає, що людство має побудувати на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі. На його думку, людство має стати космічним видом, який населяє багато планет.

Тим часом його компанія SpaceX успішно запустила другу місію Crew Dragon на міжнародну космічну станцію.