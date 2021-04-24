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Весенние новинки Apple и кислород на Марсе. Главное из мира технологий

Автор: Александр Белоус

На этой неделе Apple провела презентацию гаджетов и показала обновленные линейки компьютеров и планшетов. Тем временем поступают новости от миссии NASA на Марс вплоть до успешной попытки получить кислород на этой планете.

Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий.

Фиолетовый iPhone, iMac и iPad Pro на фирменном чипе Apple

На весенней презентации Apple представила сразу несколько гаджетов. В частности, в линейку продаваемых смартфонов iPhone 12 добавилась модель фиолетового цвета. Также представили умные метки AirTag по 29 долларов, которая поможет не потерять, например, сумку или ключи. Обновилась и телеприставка Apple TV 4K - она получила актуальный процессор и ценник от 179 долларов.

Но гвоздем презентации стали новые линейки iMac и iPad Pro, которые теперь работают на фирменном чипе M1. Цены на iMac в США стартуют от 1 299 долларов, на iPad Pro - от 799 долларов.

Фото: новинки Apple (скриншот с презентации Apple)

Android 12 станет менее "жадным" к памяти смартфонов

Google выпустил третью предварительную версию Android 12 для разработчиков. В свежей сборке есть много новых функций, которые касаются работы приложений, аккумулятора и создания скриншотов. Кроме того, изменился дизайн виджетов и меню настроек.

К тому же в одной из тестовых сборок Android 12 выявили ранее неанонсированную функцию. Она призвана снизить нагрузку на железо смартфонов, погружая в сон приложения, которые давно не использовались, и освобождая место на накопителе.

Microsoft запустит альтернативу ChromeOS

По данным сетевых инсайдеров, Microsoft готовится запустить новый сервис Cloud PC. Он предоставит пользователям доступ к виртуальным компьютерам под управлением Windows с любого совместимого устройства. Это позволит сэкономить на покупке или апгрейде собственного ПК.

Топ мессенджеров в Украине

По данным Киевского международного института социологии, на начало 2021 наиболее распространенным мессенджером в Украине является Viber которым пользуется 66% опрошенных.

Вторым по популярности является Messenger от Facebook - 35%. На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 24% опрошенных) и WhatsApp (21%). Twitter использует для передачи сообщений только 6% опрошенных.

При этом чуть более четверит украинцев вообще не используют мессенджеры в смартфонах.

Первый кислород из атмосферы Марса

Марсоход Perseverance на 60-й день пребывания на Марсе смог получить кислород из местной атмосферы. Ожидается, что это открытие поможет в будущем обеспечить воздухом людей на Марсе. Атмосфера Красной планеты на 96% состоит из углекислого газа.

Кроме того, получение кислорода должно позволить в будущем производить топливо на Марсе.

Полет вертолета на Марсе

Также на этой неделе беспилотный вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на планету вместе с Perseverance, совершил первый испытательный полет. Данные полета пока расшифровываются, но точно известно, что аппарат совершил успешный подъем, завис на некоторое время и успешную сел на поверхность.

Маск хочет построить базу на Луне и город на Марсе

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что человечество должно построить на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе. По его мнению, человечество должно стать космическим видом, который населяет многие планеты.

Тем временем его компания SpaceX успешно запустила вторую миссию Crew Dragon на международную космическую станцию.

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