Марсохід NASA вперше отримав кисень з атмосфери Червоної планети

Марсохід Рerseverance зміг отримати кисень з атмосфери Червоної планети . Випробування марсохід провів 20 квітня - на 60-й день перебування на планеті.

Про це повідомляється на сайті NASA.

"Зростальний список відкриттів Perseverance, новітнього шестиколісного робота NASA на марсіанській поверхні, включає перетворення частини тонкої, багатої діоксидом вуглецю атмосфери в кисень", - йдеться в повідомленні. Крім того, перетворення атмосфери Марса в кисень повинно дозволити в майбутньому виробляти паливо на цій планеті.

При цьому, атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу.

У космічному агентстві пояснили, що це відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання.

Раніше марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance після того, як він приземлився.

Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.

Посадка марсохода Рerseverance тривала 7 хвилин. Цей час в NASA називають "хвилинами жаху".