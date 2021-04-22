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Марсохід NASA вперше отримав кисень з атмосфери Червоної планети

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 07:44
Марсохід NASA вперше отримав кисень з атмосфери Червоної планети Фото: марсохід Perseverance на поверхні Марса (mars.nasa.gov)
Автор: Даша Харченко

Марсохід Рerseverance зміг отримати кисень з атмосфери Червоної планети. Випробування марсохід провів 20 квітня - на 60-й день перебування на планеті.

Про це повідомляється на сайті NASA.

У космічному агентстві пояснили, що це відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання.

При цьому, атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу.

"Зростальний список відкриттів Perseverance, новітнього шестиколісного робота NASA на марсіанській поверхні, включає перетворення частини тонкої, багатої діоксидом вуглецю атмосфери в кисень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, перетворення атмосфери Марса в кисень повинно дозволити в майбутньому виробляти паливо на цій планеті.

Раніше марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance після того, як він приземлився.

Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.

Посадка марсохода Рerseverance тривала 7 хвилин. Цей час в NASA називають "хвилинами жаху".

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